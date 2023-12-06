快訊

配息穩！00919月領1萬所需本金最低 搭這兩檔股利率勝00929

日媒盛讚台北大巨蛋「世界級」！「超高天井」受關注

聯合國沒反應？以色列目擊者證詞：哈瑪斯對婦女殘虐性侵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

哥哥離婚辭職一夕成「家裡蹲廢人」 妹苦勸無效十年不回家

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女性因為哥哥成了「家裡蹲」，從此不願再回到老家。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位女性因為哥哥成了「家裡蹲」，從此不願再回到老家。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

逢年過節時，許多人或許會趁機回到老家和親人相聚，不過也有的人因為某些原因，陷入「有家歸不得」的狀態，沒有辦法或決定不肯回去。近來日本媒體，就分享了一則這樣的案例。

根據日本媒體「FORZA STYLE」報導，一位化名小高景子的46歲已婚女性，過去雖然都會抽空回老家探親，但最近十年以來，她已經幾乎和老家斷絕了聯絡。而這麼做的原因之一，在於他的兄長。

小高的哥哥大她三歲，以前本來是個活潑開朗的人，後來還到東京唸大學、找工作，並且在28歲時結了婚，對象是大他8歲的女性。正當一切看似一帆風順時，哥哥卻在婚後一年，突然跑回老家，並且表示自己已經離婚，而且還辭掉了工作，但對於細節則不肯透露更多。

從此以後，哥哥就變成一個「家裡蹲」，除了上廁所和洗澡之外，幾乎都不肯離開房間，就連要吃飯時，都是由母親送餐到房間給他。本來大家都以為過一陣子，哥哥的或許就會好轉，沒想到一晃眼，過了三年、五年，情況都沒有改變。

這時，父母基本上對於哥哥的狀況，已經打從心底放棄了。只剩下小高仍持續溝通，不斷地勸說、傳訊息，有時也難免和哥哥吵起來。然而這麼做的結果，依舊沒有太多改善。結了婚也還有工作要顧的小高，最後也只得舉白旗投降，且因為哥哥的關係，十年來堅決不願意回到老家。

日本 父母 老家

延伸閱讀

父親八十大壽堅持要吃「壽司郎」 兒不解一問道出感人內情

女友見一夜情裸照怒提分手 渣男驚覺竟是「她」的復仇大計

哥哥長年「家裡蹲」…姊妹為他放棄遺產 反遭嫌：誰來幫我煮飯洗衣

慘！63歲男被車撞喊「我沒事」拒送醫 不到6小時又被撞不幸身亡

相關新聞

哥哥離婚辭職一夕成「家裡蹲廢人」 妹苦勸無效十年不回家

逢年過節時，許多人或許會趁機回到老家，和親人相聚。不過也有的人因為某些原因，陷入「有家歸不得」的狀態，沒有辦法或決定不肯回去。近來日本媒體，就分享了一則這樣的案例。

提煉乙醇當飛機燃料 「玉米」成航空業的減碳救星？

聯合航空公司今年5月與美國內布拉斯加州一家乙醇公司簽約購買「永續航空燃料」（sustainable airline fuel），即所謂的生物燃料，準備為一年5萬次航班供應燃料。達美航空今年8月宣布，在美國大量種植玉米的明尼蘇達州興建永續燃料中心。 拜登政府最快這個月，將決定對於改用永續燃料的航空業提供多少稅務優惠。不起眼的玉米，現在成為美國航空業追逐的對象，農民及乙醇廠樂見未來獲利大增。但這項轉變真的友善地球嗎？如果你不考慮另一項天然資源的話。

擋風玻璃被夾傳單…當心愛車已被盯上「測試偷車下手時機」

有時在外停車離開，等到回來的時候，或許會看到雨刷上夾著廣告傳單。除了擾人以外，這些傳單還有可能是偷車集團的手法，用意在於窺探駕駛人的用車情形，找尋可以下手的時機點。

英國全球製衣體系：讓印度「棄織從農」卻引發大饑荒

自工業時代伊始，歐洲的棉紡織業就相當倚賴美國棉花。1853年，《不來梅商報》（Bremer Handelsblatt）提出警告：「歐洲的物質繁榮全仰賴一條棉線。萬一（美國）突然廢除蓄奴，棉花產量勢必將跟著減少。」1860年3月，詹姆士．曼恩（James A. Mann）在給曼徹斯特棉花供應協會（Manchester Cotton Supply Association）的報告中示警：「我們雖然承認（蓄奴制度）根深蒂固的生命力會帶來可怕的力量，但面對遲早會出現的反撲，每個人皆須戒慎恐懼。」

新世紀調情聖手？牛津字典2023年度代表字「rizz」

「年度代表字 rizz ，歷經挑戰與艱困後的自信心表現？」英國《牛津字典》頒布2023年的代表字——「rizz」——意思是具有風格魅力、浪漫的吸引力。這個字是從「charisma」中間段縮寫而來的網路用語，並且被歸類為所謂的「Z世代」流行語（1990年代中期到2010年出生的世代）。去年《牛津字典》選出了代表字是「Goblin mode」，象徵了歷經疫情與戰爭之後的集體社會現象；但這一次看似只攸關個人情感的「rizz」，又反映了何種時代精神或生活現象？

水泥藏屍案！女屍遭棄浴室水池並以水泥密封 警揭細節疑被殺2年

馬來西亞驚傳「水泥藏屍案」！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。