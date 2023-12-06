哥哥離婚辭職一夕成「家裡蹲廢人」 妹苦勸無效十年不回家

逢年過節時，許多人或許會趁機回到老家和親人相聚，不過也有的人因為某些原因，陷入「有家歸不得」的狀態，沒有辦法或決定不肯回去。近來日本媒體，就分享了一則這樣的案例。

根據日本媒體「FORZA STYLE」報導，一位化名小高景子的46歲已婚女性，過去雖然都會抽空回老家探親，但最近十年以來，她已經幾乎和老家斷絕了聯絡。而這麼做的原因之一，在於他的兄長。

小高的哥哥大她三歲，以前本來是個活潑開朗的人，後來還到東京唸大學、找工作，並且在28歲時結了婚，對象是大他8歲的女性。正當一切看似一帆風順時，哥哥卻在婚後一年，突然跑回老家，並且表示自己已經離婚，而且還辭掉了工作，但對於細節則不肯透露更多。

從此以後，哥哥就變成一個「家裡蹲」，除了上廁所和洗澡之外，幾乎都不肯離開房間，就連要吃飯時，都是由母親送餐到房間給他。本來大家都以為過一陣子，哥哥的或許就會好轉，沒想到一晃眼，過了三年、五年，情況都沒有改變。

這時，父母基本上對於哥哥的狀況，已經打從心底放棄了。只剩下小高仍持續溝通，不斷地勸說、傳訊息，有時也難免和哥哥吵起來。然而這麼做的結果，依舊沒有太多改善。結了婚也還有工作要顧的小高，最後也只得舉白旗投降，且因為哥哥的關係，十年來堅決不願意回到老家。