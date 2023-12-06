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研究：日料中這一味防失智 多吃讓老年人記憶力變強

聯合新聞網／ 綜合報導
日本東北大學研究人員發現，對於老年人來說，無論是短期或長期的記憶力，山葵都能幫上忙。圖片來源：Ingimage
日本東北大學研究人員發現，對於老年人來說，無論是短期或長期的記憶力，山葵都能幫上忙。圖片來源：Ingimage

日本料理中用來搭配壽司或生魚片的重要佐料：「山葵」，俗稱為「哇沙比」的食物，近來讓日本學者發現，多吃山葵能有效提昇記憶力，並預防失智的可能。

外媒報導，位於日本仙台的東北大學研究人員發現，對於老年人來說，無論是短期或長期的記憶力，山葵都能幫上忙。該研究結果被發表在歐洲《營養素》（Nutrients）雜誌的網路報導上。

該研究以72名年齡屆在60至80歲的健康受試者為樣本，其中一半的人在睡前服用100毫克的山葵提取物，其餘的人則是服用安慰劑。在3個月後，服用山葵提取物者在短期記憶和更持久的情景記憶中明顯提升許多，服用安慰組的人則未有改善。

研究人員推測，山葵內的6-MSITC可以減少海馬迴（大腦中負責記憶功能的區域）發炎和氧化的機率，並增強神經的可塑性。

但該研究也指出，雖然幾乎所有的日本料理店家都會供應這樣濃郁的糊狀物，但有些卻是由普通的白辣根製成的，不少店家會將白辣根染成綠色，混充真正的山葵。

研究也指出，雖然幾乎所有的日本料理店家都會供應這樣濃郁的糊狀物，但有些卻是由普通的白辣根製成的，不少店家會將白辣根染成綠色，混充真正的山葵(圖)。圖片來源：Ingimage
研究也指出，雖然幾乎所有的日本料理店家都會供應這樣濃郁的糊狀物，但有些卻是由普通的白辣根製成的，不少店家會將白辣根染成綠色，混充真正的山葵(圖)。圖片來源：Ingimage

日本料理 失智

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