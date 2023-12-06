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擋風玻璃被夾傳單…當心愛車已被盯上「測試偷車下手時機」

聯合新聞網／ 綜合報導
有時車上出現的不明傳單，有可能是偷車集團的手法。圖片來源／ingimage
有時車上出現的不明傳單，有可能是偷車集團的手法。圖片來源／ingimage

有時在外停車離開，等到回來的時候，或許會看到擋風玻璃的雨刷上夾著廣告傳單。除了擾人以外，這些傳單還有可能是偷車集團的手法，用意在於窺探駕駛人的用車情形，找尋可以下手的時機點。

根據日本媒體「くるまのニュース」報導，和過去相比，日本汽車遭竊的狀況雖然大幅減少，不過根據警察廳的統計資料，2022年仍發生5734件竊車案，其中又只有45％案子成功抓到犯人。很多遭竊的車輛會被解體，零件送往國外違法販售，變得難以追查。

許多時候車子遭竊，並非沒有事前預兆。報導指出，有的偷車集團會故意發送「高價收購」、「免費估價」等等，看似只是中古車商的傳單夾在車上。接著小偷就會觀察，如果是經常使用車子的人，發現車子被夾了廣告單，一般就會立刻丟棄。

然而，如果是用車頻率較低，或者可能是只有放假等時候才會駕車的人，傳單就可能一直放著沒有收，更讓偷車賊知道這輛車大概在什麼時候，會是不用擔心駕駛會出現，可以放心下手的時機。因此在看到不明傳單時，最好及早處理才行。

而為了防止愛車被偷，在平常在熄火下車時，一定要確實上鎖。根據日本警察廳的統計，每四輛贓車之中，就有約三輛是沒有上鎖的狀態下失竊的。另外，裝設防盜裝置，以及保持停車場的監視攝影，或者選用有專人管理的停車場等等，也都是其他確保安全的手段。

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