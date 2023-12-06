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水泥藏屍案！女屍遭棄浴室水池並以水泥密封 警揭細節疑被殺2年

香港01／ 夏洛特／報導
馬來西亞驚傳「水泥藏屍案」，1名女子遇害後，被人棄置於浴室中，並以水泥密封。示意圖／ingimage
馬來西亞驚傳「水泥藏屍案」，1名女子遇害後，被人棄置於浴室中，並以水泥密封。示意圖／ingimage

馬來西亞驚傳「水泥藏屍案」！1名女子遇害後，被人棄置於浴室水池中，並以水泥密封，警方不排除女死者遇害至少2年。發現屍體的地方現在無人居住，戶主於4年前將該處租給2名來自印度的男租客，2名男子於2年前搬走。戶主檢查單位時曾就浴室水池被水泥密封一事詢問他們，但一直未獲回應，近日戶主請裝修工人鑿開水泥時揭發案件。目前，警方已拘捕1名嫌疑人。

綜合馬來西亞媒體報導，12月3日，馬來西亞雪蘭莪州甘榜班登馬（Kampung Pendamar）揭發一宗「水泥藏屍案」。發現女屍的房子，屋主是1名華裔男子，本身不住在涉案地點那邊，於4年前將該房出租給2名來自印度的男子，2名男租客於2019年至2021年間入住屋內。

租客於2年前搬走後，屋主曾檢查房子，發現浴室水池被人以水泥密封，向租客詢問緣由一直未獲回覆。屋主最終於上月聘請1名裝修工人在屋內進行翻新工程，日前工人來到浴室鑿開水泥後揭發內藏屍體，趕緊通知屋主並報警。

警方派出科學鑒證組到場搜證，消防也到場以電鑽等工具鑽開水泥，協助警方取出屍體。初步檢查發現，屍體身形保存完整，為女性。警方不排除女死者遇害至少2年。

目前，警方已向華裔屋主及裝修工人錄取口供，正追捕2名男租客，並已逮捕1名疑犯，正追查女死者身份及案件動機。而雪州總警長拿督胡申表示警方稍後會交代這宗命案更多詳情。

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文章授權轉載自《香港01》

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