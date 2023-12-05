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新世代調情聖手？英《牛津字典》2023代表字「rizz」

日本JAXA無人月球探測器 訂2024年1月20日登月

中央社／ 東京5日綜合外電報導

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天宣布，挑戰日本首度成功登月任務的小型無人月球探測器SLIM，已決定在明年1月20日進行登月。

日本產經新聞報導，SLIM若能順利降落月表，將使日本成為繼美國、前蘇聯、中國及印度後第5個成功登月的國家。儘管如此，由於此前日本登月行動相繼失敗，所以這次能否成功備受關注。

JAXA表示，已於9月7日從日本鹿兒島縣種子島太空中心升空的SLIM，預計本月25日進入繞月軌道，明年1月20日凌晨零時開始朝月球下降，預計利用約20分鐘完成著陸。

指揮登月計畫的JAXA專案經理坂井真一郎在記者會上說，雖然登月無法在事前進行試驗，只能一次決勝負，但他們會做好萬全準備，無論如何都要跨越難關。

SLIM擁有精準著陸能力，能降落在距目標地點誤差100公尺內的地區。此次登月所得知識，預料也將被運用在美國主導、日本參與的國際載人月球探測計畫阿提米絲（Artemis）。

透過SLIM搭載的特殊觀測裝置，可以分析月表岩石等物質，以嘗試釐清月球起源。

日本挑戰登月的前例，包括JAXA超小型月球登陸器OMOTENASHI去年12月因失聯放棄任務，以及日本新創太空公司ispace的登月艙今年4月因著陸時無法減速墜毀，讓日本登月行動接連遭遇失敗。

日本 太空

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