沒去過就落伍了！ 2023南韓首爾市區必訪景點TOP 10

首爾市區最熱門景點

疫情過後，許多人陸續規劃出國旅遊，根據交通部觀光局的資料統計，在亞洲中臺灣人最愛旅遊的國家排行榜中，韓國位居第三，截至今年六月中，已約有40萬遊客前往。韓國除了K-pop風靡全球，更以時尚潮流和美食天堂聞名。韓國除了逛街、享受美食，以及去遊樂園外，還有哪些必訪的景點呢？

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了2023年韓國首爾市區必訪景點TOP10，一起來看看這些地方你都踩點過了嘛！



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No.10 昌德宮

位於景福宮東側的昌德宮，又有「東闕」的稱號，是朝鮮王朝五大宮殿之一，自1618年起，朝鮮王朝的正宮由慶運宮遷至昌德宮，並在隨後約250年間，昌德宮取代了原本的正宮景福宮，成為朝鮮王朝的主要宮殿。昌德宮的獨特之處，在於它是依照大自然地形精心建造，與四周地貌融為一體；1997年，昌德宮更被列為世界文化遺產，彰顯它在建築和歷史上的卓越價值。



造訪昌德宮絕對不能錯過的，還有後花園「後苑」，在過去這裡是朝鮮君王和王妃秘遊的地方，即便是高官，未經君王同意也不得入內，因此又被稱為「禁苑」或「內苑」，而今更以「秘苑」之名傳世。秘苑絕美的景色令許多遊客陶醉，「楓葉跟銀杏落葉的時候超美喔！請務必要去」、「在月光下漫步昌德宮跟秘苑，超級值回票價的」。

No.9 梨花女子大學

﻿梨花女子大學成立於1886年，是韓國首座女子大學，最初名為「梨花學堂」，其被譽為韓國最優秀的女子大學。此外梨大還有個美麗的傳說，凡是與梨花牆合照的女生，都將迎來幸福，吸引大批遊客前來留念。

梨大不僅擁有浪漫的梨花牆和令人嘆為觀止的梨花大峽谷，還擁有百年歷史的哥德式建築，特別建議在秋天來，當校園內的植物換上秋裝，漫步其中彷彿遠赴歐洲，無論拍攝角度如何，都能捕捉到美不勝收的風景，同時感受濃濃的校園氣息，梨大絕對是不能錯過的打卡景點。網友分享「這裡真的很適合散步，有夠漂亮」、「進去裡面會不自覺一直說好漂亮」、「梨花女子大學實在是美的過份，從梨大正門口進去後，就覺得這趟沒來錯了」。

No.8 德壽宮

作為韓國五大宮殿之一，德壽宮是唯一中西合璧的宮殿，這裡最初並非王宮，而是成宗之兄月山大君的宅邸。然而，在1592年壬辰倭亂中，其他宮殿遭到日本入侵焚毀，使得德壽宮歷時七年，成為朝鮮的臨時王宮，後因純宗為了為了祈求父親長壽，才將「慶運宮」更名為現在的德壽宮。



另外被譽為韓國最美街道之一的石牆路，也被列為賞楓勝地，整片楓葉和銀杏的壯觀景色讓人陶醉。此外，石牆路有個傳說，據傳情侶一同漫步於德壽宮石牆路，將受到詛咒而分手，這個傳說甚至在韓劇《非常律師禹英禑》中被提及，突顯其在韓國人心中的深刻影響。美不勝收的美景讓網友驚嘆「滿滿的銀杏和楓葉真的美哭」、「滿路都是楓葉跟銀杏，配上兩旁古色古香的石牆，超級好拍照」。

No.7 星空圖書館

星空圖書館位於Coex Mall商場中，佔地2,800平方公尺（約850坪），為商場中央廣場改建而成，是一座開放式的免費圖書館。1樓至地下1樓的挑高區域，擁有三座高達13公尺的書架，白天時陽光灑進室內，整個廣場轉變成具有溫暖氛圍的書房；晚上點燈後星光閃閃，變成更加夢幻、浪漫，自2017年開幕以來，吸引大量遊客前來拍照打卡。

此外，這裡的書籍不僅是裝飾，館內擁有超過五萬冊藏書，1樓以文學和人文為主，地下1樓包含生活休閒和實用書籍。壯觀的氛圍讓網友印象深刻，「這裡根本是華麗版男友寄放區」、「挑高空間超氣勢、超美！」





No.6 三清洞

﻿三清洞座落於北村韓屋村旁，這裡不僅保存著朝鮮王朝時期的傳統韓屋，還聚集多間特色咖啡館、博物館和藝廊，其中以「藍瓶咖啡」最廣為人知，爬到三樓還能俯瞰景福宮和韓屋村的景色。此外，漫步在街道上，亦能看見色彩繽紛的壁畫，為整個區域增添了豐富的文藝氣息，近年來成為文青必訪的景點。

而三清洞的石牆路，更是韓劇《鬼怪》的取景地，作為劇中男女主角首次擦身而過的經典場景，吸引許多劇迷慕名而來，網友表示「三清洞路(삼청동길)真的是一個超級美的地方！去韓國一定一定要去的」、「三清洞是我們每次來首爾一定要來走走逛逛的地方」、「三清洞是我心中最適合散步的地方，超愜意」。

No.5 北村韓屋村

北村韓屋村座落於景福宮、昌德宮和宗廟之間，過去曾是兩班貴族的「豪宅區」，這個地區以獨特的韓屋而聞名，2009年因其卓越的復修成果，而獲聯合國教科文組織頒發亞太區文物古蹟保護獎傑出項目獎，目前仍有許多居民居住於此。



而著名的「北村八景」，則是指北村8處具有特色的景觀；這裡因保有較完整的韓國建築及文化，所以遊客會在此停留喝杯茶，感受韓屋村的氛圍，此外也成為許多遊客穿著韓服的打卡聖地。網友分享「像穿越了三百年一樣，這裡的韓屋美得讓人出現幻覺」、「蒐集完北村八景，腿差點斷了」。





No.4 樂天世界塔

樂天世界塔截至2023年，是韓國最高的建築物，同時位列全球第七，該樓為共123層樓、高555公尺的大廈。自2017年開放以來，樂天世界塔已成為韓國的新地標，吸引無數遊客。位於118樓的SKYDECK以「世界最高透明地板觀景台」聞名，遊客可360度環視首爾全景，感受居高臨下的壯觀美景。



此外，地下一樓至SEOULSKY的「天空電梯」同樣創下兩項世界紀錄，包括「世界最長輸送距離」和「世界最快雙層電梯」，為遊客帶來獨特而令人難忘的體驗，「透明平台超刺激！但要不懼高，我媽完全不敢接近」、「傍晚超適合去看夜景」、「非常喜歡電梯裡的動畫跟上樓後揭開夜幕的方式！」

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No.3 益善洞

除了北村韓屋以及三清洞外，近幾年益善洞也成為韓國文青愛去的勝地。益善洞的建築約可追溯至1920年代，融合了傳統和現代的元素，狹窄且蜿蜒的獨特小巷，如同首爾市區的迷宮，充滿探險、挖寶的樂趣。

益善洞有許多特色裝潢的商店、咖啡廳、甜點店，還有文創市集，整個益善洞宛如一座充滿藝術氛圍的拍照天堂，不管哪個角度都能拍出美麗的照片，復古文青風格也吸引不少遊客前來， 益善洞絕對適合安排一個悠閒的下午來一趟文青之旅。「益善洞 氣氛很特別也滿好逛」、「唯一紅又覺得值得去的就益善洞吧」、「去了首爾七次最喜歡益善洞」。

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No.2 N首爾塔／南山塔

N首爾塔也稱為首爾塔或南山塔，是首爾市區抬頭就能看見的知名地標，建立於1975年，塔高236.7公尺，矗立於海拔243公尺的南山上，抵達塔頂觀景台後，即能欣賞到360度的絕佳視野，眺望廣大的漢江、繁忙的市區，將首爾市區美景盡收眼底，這裡亦是看夕陽及夜景的絕佳場所。



此處也是多部經典韓劇的取景地，包含《來自星星的你》、《花樣男子》、《藍色大海的傳說》、《女神降臨》等，另外首爾塔上繽紛的愛情鎖牆，也成為許多情侶心中必訪之地，來自世界各國無數的情侶，將寫滿心願的鎖掛上，象徵彼此緊緊相依、永不分離。網友分享，「南山纜車跟首爾塔雖然超多人，不過夜景是真的很美麗」、「首爾塔真的是適合情侶去的浪漫景點」。





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No.1 景福宮

景福宮為朝鮮五大宮殿中，歷史最悠久，也是最壯觀、規模最大的一個，建於1395年，過去作為朝鮮王室的居所。來這裡除了看歷史，許多遊客會穿著韓服來這裡拍照，彷彿穿越時空回到古代。



景福宮見證了朝鮮王朝的興衰，歷經多次修復和毀損，才得以完好的保存，其中繼照堂歷經多次拆除及重建，終於在2023年9月20日修復完成，並首次對外開放。

此外，光化門作為景福宮的正門，不僅是鬼怪拍攝場景之一，同時因為保留傳統守衛交接儀式而成為遊客們矚目的焦點，吸引了大量遊客前來拍照。網友「古裝愛好者一定要到景福宮圓夢」、「景福宮真的超級好拍」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年1月1日至2023年11月27日，共11個月。

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