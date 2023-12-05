17歲少年性侵女童2天 還在家人面前拉入房...自稱黑社會威脅保密

馬來西亞1名17歲少年以妹妹生日開派對為由，誘騙於網路上認識的12歲女童到自家，更在家人面前拉女童入房性侵，2天內至少性侵對方5次。事後少年更自稱有「私會黨（黑社會）」背景，威脅女童保密，女童最終向母親哭訴揭發案件。警方正調查事件，相信還有更多受害者。

馬來西亞《中國報》報導，事發於今年8月10日，該17歲少年於網路認識1名女童，於是以妹妹開生日派對為由，邀請女童到他家玩。少年騎電單車載女童到其冼都住家後，逼迫女童喝酒，之後更當著家人面前把女童拉進房間性侵，並警告家人不要打擾他「做事」。直至8月12日，即事發2天後，少年才把女童送回家。

得逞獸慾後，少年自稱是「私會黨」成員，威脅女童保密，惟女童後來得知少年還性侵她另1名朋友後，向母親哭訴事件。母親得知女兒2天內被性侵至少5次後，至11月11日向警方報案。

據報，女童出門後與母親保持聯絡，然而當晚9時許，女童告知母親派對已取消，她要在少年家吃飯，不確定何時回家，未料被性侵。少年當時還向女童母親謊稱電單車損壞，2天後才把女童送回家。

警方表示，案件已交予吉隆玻員警總部性罪案、虐童及家暴調查組調查。而經常協助弱勢社群的「馬鈴薯叔叔」關志庭表示，會帶同樣遭到性侵的另1名女童到警局報案，相信還有更多人受害，呼籲其他受害人報案，或向他舉報。

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文章授權轉載自《香港01》