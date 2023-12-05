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印尼梅拉比火山噴發 至少11死
印尼蘇門答臘島梅拉比火山三日大規模噴發，至少十一名登山客罹難、十二人下落不明，當局出動逾一百六十名軍警等人員搜救。美聯社報導，該火山四日再度噴發高溫火山灰，直上天際約八百公尺，官員表示搜救行動隨後暫停，待情況好轉後即重新開始。
約七十五名登山客二日開始攀登近二千九百公尺高的梅拉比火山。印尼巴東搜救局局長馬里克四日表示，尚未撤離的廿六名登山客中，已尋獲十一人遺體，另找到三名生還者。截至稍早已共計有五十二人獲救。
英國衛報報導，梅拉比火山三日爆發時，火山灰上竄高度達到三千公尺，當局立即封閉兩條攀登路線，並指示梅拉比附近住民撤離三公里。印尼國家災害應變總署（ＢＮＰＢ）表示，梅拉比火山海拔高度二八九一公尺，屬於第三高警戒級別。
一名巴東搜救局官員向美聯社說，登山客皆有事先向官方登記後才入山，但由於可能有登山客走非法路徑登山，加上或許有本地居民在該區域，無法確認受困總人數。
火山鄰近村落和城鎮隨後遭受從天而降的火山灰侵襲。另從社群媒體上的影片可看出，數名獲救者臉上和頭髮受火山灰和雨水弄髒。
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