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2023「日本最可愛高中生」出爐 北海道小高一首次參賽就奪冠！

聯合新聞網／ 綜合報導
2023年日本「女高中生選美比賽」的冠軍是來自北海道年僅16歲的米澤璃彩（左2）；「最可愛女國中生」冠軍則是滋賀縣的澪（右2）。圖／擷自《modelpress》
2023年日本「女高中生選美比賽」的冠軍是來自北海道年僅16歲的米澤璃彩（左2）；「最可愛女國中生」冠軍則是滋賀縣的澪（右2）。圖／擷自《modelpress》

2023年日本「女高中生選美比賽」結果出爐！綜合日媒報導，今年共有4萬多名人次報名參加比賽，而本次入圍決賽的選手共14位，最後由來自北海道年僅16歲的米澤璃彩（リアさん）奪得冠軍。

報導指出，日本「女高中生選美比賽」於昨（3）日在東京舉辦決賽，最終贏得大獎的是來自來自北海道的米澤璃彩（リアさん），亞軍Snow獎則是由來自岡山縣的林丹（りんたん）獲得。

年僅16歲的米澤璃彩目前是一名高一生，首次參賽就奪冠讓她興奮表示「一開始媽媽對於她擅自報名比賽很生氣，但最後能獲得大獎也是托媽媽的福，真的非常感謝」。

目前就讀高一，來自北海道的米澤璃彩奪得冠軍。圖／擷自@llo7_ee
目前就讀高一，來自北海道的米澤璃彩奪得冠軍。圖／擷自@llo7_ee

根據「女高中生選美比賽」規定，任何未加入經紀公司的女高中生都可以參加，參賽者年齡則限制為16至18歲，而豐厚的大獎與「最可愛高中生」的美譽，吸引許多高中生報名，今年的報名者更多達4萬多名。

日本「2023女高中生選美比賽」的亞軍則是來自岡山縣的高二生林丹（りんたん）。圖／擷自@rintan._.0910
日本「2023女高中生選美比賽」的亞軍則是來自岡山縣的高二生林丹（りんたん）。圖／擷自@rintan._.0910

同一時間舉辦的「日本最可愛女國中生」，同樣有約4萬人參賽，冠軍則由目前13歲來自滋賀縣的澪（みお）奪下，澪在獲獎時，微笑表示「想成為每天都能給大家帶來微笑的模特兒」。

「日本最可愛女國中生」冠軍是來自滋賀縣的澪（みお）。圖／擷自@miiiooo_4.22
「日本最可愛女國中生」冠軍是來自滋賀縣的澪（みお）。圖／擷自@miiiooo_4.22

日本 選美 高中生 國中生

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