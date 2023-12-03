南韓釜山1知名百貨公司將歇業 台灣遊客崩潰：那邊超好逛

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聯合新聞網／ 綜合報導
NC百貨西面店因續約失敗，將在明年（2024）5月歇業。圖／擷自《The Kookje Daily News》
NC百貨西面店因續約失敗，將在明年（2024）5月歇業。圖／擷自《The Kookje Daily News》

南韓釜山西面商圈因交通方便、購物商店林立，因此有釜山明洞之稱，是許多觀光客必逛的景點之一。不過，據韓媒《The Kookje Daily News》報導，開業9年間受到不少人喜愛的NC百貨西面店，因續約失敗，將在明年（2024）5月歇業，讓眾多民眾感到不捨。

報導指出，開業9年的NC百貨西面店與建設公司續約失敗，將在明年（2024）5月歇業，該地則會改建為住商大樓。報導稱，西面店總面積有2.5萬坪，地下共四層停車場，地上有六層購物空間，全店進駐205間商家，其中包括180個時尚品牌和25個餐飲品牌。

據了解，NC百貨為南韓「衣戀集團」旗下的百貨公司，規模雖不及樂天百貨與新世界百貨，但仍因其進駐品牌大多較平價、年輕，如SPAO、WHO.A.U、Shoopen等，且位於釜山地鐵西面站及田浦站中間，是許多年輕人購物的好選擇，也為鄰近商業區注入活力。

不過，NC百貨西面店明年將歇業的消息一出，使部分民眾擔心該商業區發展，南韓靈山大學不動產研究院院長徐成洙預測，「NC百貨西面店的開業極大地活躍西面的流通，如果該店關門，西面商業區的衰退將會加速」。

衣戀集團相關人士強調，西面店並非是銷售不佳的地方，雖然試圖繼續營業，但可惜沒有續約成功。報導說明，NC百貨計畫在西面店歇業後，將員工分配至其餘分店，其中海雲台分店的租約至2026年2月，尚不清楚未來是否會繼續營業。

目前NC百貨在南韓其他地區皆有設立分店，如首爾、釜山、大邱、大田和光州，其中釜山地區的分店分別位於西面、海雲台萇山及釜山大站。

新聞一出，許多台灣網友也感到十分可惜，「天啊，NC超好逛的誒」、「可惜啊！」、「西面NC是釜山必備行程之一呀」、「這裡很好買誒，美好的回憶」、「還好已經去過了！好喜歡這裡，很好逛」。

南韓

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