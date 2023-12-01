3歲女童在服飾店內遭巨鏡重壓身亡 網咎責父母和商家
印度旁遮普邦盧迪亞納省（Ludhiana）近日發生一起賣場憾事，一名3歲女童在一家服飾商場內，趁著父母與店員交談時，獨自拉扯店內的超高整身鏡，未料該面巨大的鏡子竟未被固定住，因為女童的拉扯而倒下，當場將女童砸死。
由於整個過程被監視器錄下，該則影片在推特網站上被流傳開來。畫面中看見一名女童走過去在鏡子面前玩耍，但女童似乎伸手去抓鏡子，在過一會兒後，巨大的鏡子便整個不偏不倚地壓在她身上，女童父母立刻衝過來將她抱起送醫。
印度媒體《Business Today》報導稱，女童因為頭部及身體都受到重擊，送醫後隨即被宣告死亡。
推特網友看完影片後紛紛表示震驚，許多人認為這起事件，除了是父母本身疏於看管，商家陳列室的鏡子為何未以螺絲或銷釘加以固定，要求印度政府對商家嚴懲。但也有人認為，小孩的好奇心和探索世界的強度，有時候真的超越了父母的警惕性，實在難防，「不是說她的父母沒有錯，但店主也是罪魁禍首」。
也有人認為，若這面鏡子整個砸落在地面後仍未破碎，表示它的重量或許也能讓一名成年人致死，而無關女童的年紀問題。
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