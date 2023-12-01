3歲女童在服飾店內遭巨鏡重壓身亡 網咎責父母和商家

印度旁遮普邦盧迪亞納省（Ludhiana）近日發生一起賣場憾事，一名3歲女童在一家服飾商場內，趁著父母與店員交談時，獨自拉扯店內的超高整身鏡，未料該面巨大的鏡子竟未被固定住，因為女童的拉扯而倒下，當場將女童砸死。

由於整個過程被監視器錄下，該則影片在推特網站上被流傳開來。畫面中看見一名女童走過去在鏡子面前玩耍，但女童似乎伸手去抓鏡子，在過一會兒後，巨大的鏡子便整個不偏不倚地壓在她身上，女童父母立刻衝過來將她抱起送醫。

印度媒體《Business Today》報導稱，女童因為頭部及身體都受到重擊，送醫後隨即被宣告死亡。

Painful: A 3-year-old girl died after a glass door of a garment showroom fell on her in Ludhiana. According to eyewitnesses, the girl was swinging around the door, holding the handle when the entire structure fell on her, causing severe injuries.



Please Note - Parents usually… pic.twitter.com/RkAWtr6x3z — Gagandeep Singh (@Gagan4344) 2023年11月28日

推特網友看完影片後紛紛表示震驚，許多人認為這起事件，除了是父母本身疏於看管，商家陳列室的鏡子為何未以螺絲或銷釘加以固定，要求印度政府對商家嚴懲。但也有人認為，小孩的好奇心和探索世界的強度，有時候真的超越了父母的警惕性，實在難防，「不是說她的父母沒有錯，但店主也是罪魁禍首」。

也有人認為，若這面鏡子整個砸落在地面後仍未破碎，表示它的重量或許也能讓一名成年人致死，而無關女童的年紀問題。