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驚險瞬間！南非「美人魚」尾鰭卡石縫 急斷尾求生保性命

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驚險瞬間！南非「美人魚」尾鰭卡石縫 急斷尾求生保性命

聯合新聞網／ 綜合報導
南非一名美人魚表演者的服裝卡在人造礁石裡，所幸最後成功脫困。圖／翻攝@NATERERUN X
南非一名美人魚表演者的服裝卡在人造礁石裡，所幸最後成功脫困。圖／翻攝@NATERERUN X

真人版斷尾求生！南非一名職業美人魚近日表演時，突然發現尾鰭被人工礁石纏住，險些溺水身亡。後來憑藉女子的臨機應變，才順利在幾秒鐘內掙脫束縛，並迅速游到水面換氣。內行人透露，穿戴非矽膠材質的尾鰭表演服裝，才是更安全的選擇。

綜合外媒報導，南非蘭德堡的一處購物中心險些發生溺水意外，一名女職業美人魚格林．湯普森．凱（Green-Thompson Kay）25日在巨大水族箱裡表演時，尾巴被底部的人工礁石纏住，格林在幾秒鐘內做出反應，將表演服裝迅速脫下，讓她從致命情況下存活。報導指出，現場疑似沒有其他工作人員，格林完全是憑警覺性救了自己。

有網友將驚險一瞬間拍下，畫面中，格林以曼妙的舞姿，在圓柱水族箱底部向觀眾揮手、拋飛吻，不過她突然感到呼吸困難，試圖要往上游到水面換氣時，卻突然發現身上穿著的尾鰭疑似卡在人工礁石裡，全身動彈不得。格林立即大幅度擺動身體，將身上的尾鰭服裝脫下，才掙脫束縛，以自己的雙腳快速游到水面喘口氣。

同為職業美人魚的女子西拉．莫伊杜（Insyirah Moidu）受訪表示，美人魚表演者通常穿著針織或是矽膠材質的服裝，但她覺得前者更加安全，「出於安全原因，我不會使用矽膠尾鰭進行表演，因為沒辦法快速脫下，矽膠尾鰭就像第二層皮膚，所以需要一些時間才能擺脫」。另一名擁有11年經驗的美人魚表演者卡拉．尼奧（Cara Neo）直言，「表演者僅僅因為會游泳、戴過美人魚尾鰭，或聲稱擁有認證，並不意味著他們的表演是安全的，我會傾聽自己身體的聲音，調整需要的動作。當你是一位經驗豐富的專業人士時，你就有能力在必要時，修改部分表演而不讓觀眾意識到」。

溺水 南非 服裝

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