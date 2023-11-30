戴綠帽？不育男瞞生理缺憾女友卻告知懷孕 網友：有可能發生！
懷孕是一大喜事，但若伴侶腹中嬰孩不確定是否親生骨肉，感覺是否不同？外國1名男子在網上投稿指，突然獲女友告知懷孕，但他數年前受過傷導致不育，換言之，女友可能出軌才會懷有身孕。他不知道如何回應「喜訊」，網友紛紛勸喻「攤牌吧兄弟」、「分手了」，亦有別人稱「父親曾經受傷，被告知永遠不能生兒育女，但最終生下我，他100%絕對是我的父親，這有可能發生」。
原PO投稿至社交平臺「X」（前稱Twitter ）專頁「Fesshole」，表示女友最近懷孕，「但沒人理解為什麼我對成為父親一事不感到興奮」。原PO指，數年前曾經受傷，醫生告知傷勢會導致他無法生育，但他並沒有告訴女友及家人，因此懷疑女友「戴綠帽」才會懷孕，嘆「不確定下一步行動」。
不少網友勸「攤牌吧兄弟」、「分手了」，亦有別人稱「父親曾經受傷，被告知永遠不能生兒育女，但最終生下我，他100%絕對是我的父親，這有可能發生」、「去診所再檢查1次，你可能有生育能力」。
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男患不孕症女友竟懷孕？質疑出軌狂詆毀 驗DNA證親生結局卻慘了
文章授權轉載自《香港01》
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