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6系外行星圍繞「它」和諧共舞40億年 為太陽系起源供新線索

中央社／ 巴黎29日綜合外電報導
天文學家表示，他們發現6顆系外行星圍繞附近一顆名為HD110067的恆星完美「共舞」，為太陽系的形成提供了線索。 圖／路透
天文學家表示，他們發現6顆系外行星圍繞附近一顆名為HD110067的恆星完美「共舞」，為太陽系的形成提供了線索。 圖／路透

天文學家今天表示，他們發現6顆系外行星圍繞附近一顆名為HD110067的恆星完美「共舞」，這為我們太陽系的形成提供了線索。

綜合法新社和路透社報導，這6顆行星繞著距離地球約100光年的明亮恆星HD 110067運行。HD 110067屬於后髮座的一部分，可以從北半球看見。

日內瓦大學（University of Geneva）研究人員李魯（Adrien Leleu）告訴法新社說，這些行星距離它們的恆星如此之近，以至於6顆行星都能納入水星和我們太陽的軌道中。

這項研究刊登在科學雜誌「自然」（Nature）。研究共同作者李魯指出，這6顆非常高溫的行星大小都介於地球和海王星之間。

他還說，這6顆行星的組成皆與海王星相似，也就是「一個岩石體，覆蓋一層厚厚的氣體」。

科學家認為這6顆「亞海王星」距離它們的恆星不夠遠，無法容納支持生命的關鍵要素，也就是液態水。雖然不適合生命落腳，它們彼此卻在軌道上精確地同步運行，令人讚歎。

這6顆行星微妙共舞，稱為「軌道共振」（orbitalresonance），相互受到彼此重力牽連，在特定軌道上規律運行。

第1顆行星繞行其恆星公轉3圈的時間內，第2顆行星就會公轉2圈，第2顆行星公轉3圈時，第3顆行星會繞行2圈，以此類推。

李魯表示，最後一顆行星繞行軌道1次的時間，第1顆行星可以公轉6次，證明了這6顆行星都由一種「共振鏈」連結起來。

人類1995年發現第一顆我們太陽系以外的系外行星以來，迄今已發現超過5000顆系外行星，但這是第一個有這麼多行星如此和諧運作的系統。

研究主筆、芝加哥大學（University of Chicago）學者盧克（Rafael Luque）指出，理論上，這是所有行星的起源。

科學家認為，HD 110067系統自至少40億年前誕生以來，幾乎不曾出現變化，這代表沒有類似巨大撞擊這樣的混亂事件打亂它們的軌道。

天文學家希望這個新發現的系統，能幫助人們瞭解我們太陽系的歷史。

太陽系 科學家

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