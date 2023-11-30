沖繩離島海底驚見大量高爾夫球 估高達五千多顆「危害海洋生物」

日本沖繩縣及離島，向來以觀光著稱。而縣內最重要的觀光資源之一，正是於周邊美麗的海景。然而，近來沖繩的知名離島宮古島，卻被發現海洋裡充滿了大量的「高爾夫球」，引起專家的疑慮，認為可能會造成海洋污染。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，在沖繩宮古島的海中，被拍到有許多一顆一顆像是小石頭著圓形物體，而這些物體都是高爾夫球。在拍攝現場的附近海岸，就有一座高爾夫球場，因此這些球被認為很可能都是從球場擊出，落進海裡的。

由於數量相當驚人，有民眾為了守護大海，和同伴自行組織團隊，到海底打撈這些高爾夫球。僅僅只花一個小時，就一共回收到529顆球。帶頭的若林泰介估計，這些只是一小部分，推估恐怕還有超過5000顆球仍在海中。海洋生物專家宮內幸雄指出，高爾夫球在海底經過一段時間後，品質會產生劣化。而在劣化的同時會釋放出有毒物質，對海洋生物造成各種危害。

過去宮古島也有70多歲的男性，被抓到故意往海中擊打高爾夫球，因而違反廢棄物處理法遭到罰款。當地也會每年進行一次清掃活動。然而，要徹底杜絕類似的狀況再度發生，還是得寄望民眾能拿出公德心，避免類似的行為。