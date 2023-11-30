耶誕市集巧克力有「麻」煩？ 孩童吃下大瞪眼、異常亢奮 家長嚇壞

近期隨著耶誕節腳步接近，許多耶誕市集也出現不少節慶商品。但一名父親卻出面控訴女兒吃了耶誕巧克力後翻白眼、大瞪眼睛或異常亢奮，他懷疑是孩子在耶誕市攤位買到的巧克力被摻入毒品，目前警方已逮捕到一名63歲的婦人，可能在食物裡加了非法物質。

每日郵報指出，這起英國耶誕毒巧克力事件，受害至少十人，其中包括孩童，大部分的人都是吃了之後馬上感覺到身體不適。

事件起因是一名父親伊恩·戈德伯（Ian Godber）周末帶四名孩子到諾丁漢郡（Nottinghamshire）曼斯菲爾（Mansfield）的一處耶誕市集，於攤位上買了Cali-Gold巧克力，當他發現孩子出現異樣時，便趕緊打電話向警方及醫護人員求助，隨後孩子被送至急診室。

戈德伯說，他四個孩子中的最小兒子症狀最為嚴重，整個人幾呈暈眩狀態。

謠言一開始指向該攤販賣的巧克力被摻入大麻，但這項消息被警方否認。警方表示，目前已將巧克力送檢測，但沒有任何證據顯示裡頭有加入非法物質。

食品標準局也展開與英國健康安全局和諾丁漢郡警方合作，調查此次民眾食用Cali-Gold巧克力而身體不適的事件，並呼籲民眾若買到該巧克力不要再送給其他人吃，如果覺得不舒服請立即與醫療院所聯繫。

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