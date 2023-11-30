男友求婚驚喜藏手機 女子接手巧見「出軌訊息」崩潰…渣男下場曝

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聯合新聞網／ 綜合報導
林恩在被求婚的同時發現男友偷吃。圖擷自TikTok
林恩在被求婚的同時發現男友偷吃。圖擷自TikTok

美國紐約一名女子近期分享自己「求婚變悲劇」的故事，當時男友把手機交給她，女子卻反而意外看到小三傳來的訊息，不小心揭穿了男友偷吃的事實。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，42歲的林恩（Tiffany Lyn）在TikTok po影片，分享這段荒謬的求婚經過。當時她跟男友到佛州的環球影城玩，男友說自己要挑戰一項遊戲，所以把手機交給林恩，要林恩幫他錄影，隨後就在遊戲在過程中突然下跪向林恩求婚。

雖然看似浪漫的場景，但林恩的心情卻很複雜。她表示兩人當時交往不到兩年，因此她根本不覺得他們已經準備好步入婚姻了。不僅如此，林恩拿著手機時看到畫面上跳出訊息提醒，內容寫著：「好吧，你就去娶她吧，反正她對你來說是比較安全的選擇」，訊息內容甚至批評男友在床上的表現，讓林恩超級心碎。

因為當下有許多人圍觀，加上她一時不知道該怎麼回應男友，所以只好笑笑接過戒指表示答應。不過林恩說，後來自己還是忍不住跟男友攤牌，她本來以為可以試著原諒男友，但花了兩個月還是過不了心裡的坎，最後只能跟男友提出分手。

林恩表示，雖然這已經是十年前的事，但她這些年來都在諮商，好不容易才恢復過來。至於劈腿的男友，她輾轉聽說男友後來交往的女友都以分手收場，即使最後結了婚，最後也還是離婚。

出軌 戒指

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