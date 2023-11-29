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粉絲注意！吉卜力公園新園區「魔女之谷」明年三月開放 忠實還原這兩部動畫經典場景

聯合新聞網／ 綜合報導
吉卜力公園新園區「魔女之谷」將在明年3月登場。圖擷自youtube
吉卜力公園新園區「魔女之谷」將在明年3月登場。圖擷自youtube

位於日本愛知縣長久手市，於2022年正式開園的「吉卜力公園」，園內擁有「吉卜力大倉庫」、「青春之丘」等園區，忠實呈現吉卜力電影中的場景。官方近期更宣布，明年將加開「魔女之谷」園區，讓影迷到場朝聖時，又多了一個新選擇。

根據日本媒體「ニフティニュース」報導，吉卜力公園的「魔女之谷」園區，預計將在2024年3月16日開放。近期官方也公開宣傳海報，海報設計是由宮崎駿導演的兒子，也是負責打造吉卜力公園的宮崎吾朗設計。

由宮崎吾朗設計的宣傳海報。圖擷自吉卜力公園網站
由宮崎吾朗設計的宣傳海報。圖擷自吉卜力公園網站

而在這個新區域內，將會重現像是「魔女宅急便」裡頭女主角琪琪長大的家、平時生活的麵包店，店內也能夠真的購買麵包。另外還有還原「霍爾的移動城堡」的城堡，總高度為20公尺，內部能夠參觀到電影中霍爾的起居空間。另外還有女主角蘇菲的帽子店等等。

雖然要等到明年3月16日才正式開園，不過官方將在同月的6日、10日，舉辦開園前的觀摩活動，並於今日至12月7日期間開放報名，讓粉絲可以早一步一睹為快。

吉卜力 日本 電影

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