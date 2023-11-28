影／到埃及看金字塔好興奮 小心這4招騙旅費

埃及金字塔每年吸引數百萬名遊客，可說是不少遊客此生必去的旅遊景點，不過相對的現場也有許多騙子向遊客騙錢，一名英國的旅行部落客日前揭露金字塔周圍常見的4種詐騙方式，提醒民眾提高警覺。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，梅菲爾（Sam Mayfair）將自己到埃及金字塔遊玩的過程錄下，揭穿周遭小販和騙子的賺錢手法。他表示，通常這些騙子和小販都會針對沒有跟團的遊客，因為他們通常會不知道往哪走，第一個最常見的詐騙手法就是「你走錯路了」。

行騙的人會大喊「你走錯路了」，向落單或看似迷路的遊客指向另外一個方向，但其實這是為了把遊客帶到一個地方拍照，並且收取高額的拍照費用。梅菲爾表示，金字塔只有兩個出口，所以就算需要繞一下，也不可能真的走錯路，如果遇到這樣的人只需要不搭理離開即可。

另一個方式則是吹哨子，讓遊客誤以為對方是「權威人物」，下意識地跟著對方，最後一樣也是因參觀一些東西被收取高額費用。當地還有騎著駱駝的騎士，他們會吸引遊客騎他的駱駝，但是卻把遊客帶到沙漠，必須要另外付費才能回頭，所以一定要先談好去程和回程的價錢。梅菲爾也提到，如果遊客不想騎駱駝，騎士可能會要求合照，通常就連這樣也會被要求收費，所以要拒絕合照。

最後一種常見的行騙方式是「免費禮物」，這種手法就是先把東西塞到你手中，等到對方拿了以後就必須付出高額費用。梅菲爾說，他去過不少旅遊勝地都曾遇過騙子，他建議安排一位有執照的導遊，確保旅途安全不遭騙。