快訊

東北季風接力！明天各地多雲到晴 第一波「這日」增強影響到周日

黴漿菌是學童常見的致病菌 疾管署晚間發聲：「入侵校園」一詞實在過頭

影／到埃及看金字塔好興奮 小心這4招騙旅費

聯合新聞網／ 綜合報導
到埃及看金字塔要注意幾種當地人行騙賺錢的方式。圖／ingimage
到埃及看金字塔要注意幾種當地人行騙賺錢的方式。圖／ingimage

埃及金字塔每年吸引數百萬名遊客，可說是不少遊客此生必去的旅遊景點，不過相對的現場也有許多騙子向遊客騙錢，一名英國的旅行部落客日前揭露金字塔周圍常見的4種詐騙方式，提醒民眾提高警覺。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，梅菲爾（Sam Mayfair）將自己到埃及金字塔遊玩的過程錄下，揭穿周遭小販和騙子的賺錢手法。他表示，通常這些騙子和小販都會針對沒有跟團的遊客，因為他們通常會不知道往哪走，第一個最常見的詐騙手法就是「你走錯路了」。

行騙的人會大喊「你走錯路了」，向落單或看似迷路的遊客指向另外一個方向，但其實這是為了把遊客帶到一個地方拍照，並且收取高額的拍照費用。梅菲爾表示，金字塔只有兩個出口，所以就算需要繞一下，也不可能真的走錯路，如果遇到這樣的人只需要不搭理離開即可。

另一個方式則是吹哨子，讓遊客誤以為對方是「權威人物」，下意識地跟著對方，最後一樣也是因參觀一些東西被收取高額費用。當地還有騎著駱駝的騎士，他們會吸引遊客騎他的駱駝，但是卻把遊客帶到沙漠，必須要另外付費才能回頭，所以一定要先談好去程和回程的價錢。梅菲爾也提到，如果遊客不想騎駱駝，騎士可能會要求合照，通常就連這樣也會被要求收費，所以要拒絕合照。

最後一種常見的行騙方式是「免費禮物」，這種手法就是先把東西塞到你手中，等到對方拿了以後就必須付出高額費用。梅菲爾說，他去過不少旅遊勝地都曾遇過騙子，他建議安排一位有執照的導遊，確保旅途安全不遭騙。

埃及 金字塔 詐騙 出國旅遊

延伸閱讀

婦科醫生曝內診常看到「這尷尬情形」 一步驟就能簡單避免

真的很缺錢！人妻結婚八年偷偷上網找乾爹 後悔求救：好噁心

本來計劃參加校隊 美14歲少年「類流感」惡化被迫四肢全截肢

女友開心宣布懷孕 男投書求救怎回應：因他兩年前就結紮了

相關新聞

影／到埃及看金字塔好興奮 小心這4招騙旅費

埃及金字塔每年吸引數百萬名遊客，可說是不少遊客此生必去的旅遊景點，不過相對的現場也有許多騙子向遊客騙錢，一名英國的旅行部落客日前揭露金字塔周圍常見的4種詐騙方式，提醒民眾提高警覺。

影／火車撞公車 女乘客車窗摔飛身體遭輾兩半離奇死亡

日前巴西發生一起離奇意外，一輛公車停在平交道上，遭火車撞擊。車上一名女乘客因撞擊力道過大從公車的車窗摔下來，剛好掉在火車軌道上，遭來不及停下的火車輾過，讓女子被切成兩半當場慘死。

「扔衛生紙到拉麵碗」惹怒日本業者！ 律師曝恐承擔損害賠償

許多人習慣用餐後，將衛生紙、垃圾集中放在碗裡，希望讓清潔人員好整理。但日本知名拉麵店「家系拉麵Tatsuya」業者直言，使用過的衛生紙有疑慮，不應放回碗裡，若未來持續發生，將不提供免費衛生紙。日本一名律師也表示，餐廳如果因此將碗丟棄，顧客恐面臨賠償責任。

日本新手爸爸 敢放育嬰假了

最新調查顯示，日本在一年前修改陪產與育嬰假制度，使新手父親今年休這類假期的天數比去年激增逾一倍，而讓父親分擔更多照顧孩童的責任，可能有助於提高日本的生育率。在該制度修改前，日本的相關休假已是全球數一數二大方，但修改以後，運用這類休假的父親人數才從低點攀升。

月薪從2萬飆升至5.6萬元 馬國女透露「加薪方法」：要懂得推銷自己

現在物價飆升，許多上班族也想努力提升自己薪資，達到年薪百萬的收入。日前有位馬來西雅女子分享，自己從月薪2萬達到月薪5萬的「加薪方法」，文章曝光後，引來許多人關注。

新書：英王迫遷、哈利怒懟 威廉根本是心機鬼

英國每日郵報報導，英國王室記者、與哈利王子夫婦友好的傳記作家史柯比（Omid Scobie）新書「終局之戰：王室與君主制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。