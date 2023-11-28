影／火車撞公車 女乘客車窗摔飛身體遭輾兩半離奇死亡

日前巴西發生一起離奇意外，一輛公車停在平交道上，遭火車撞擊。車上一名女乘客因撞擊力道過大從公車的車窗摔下來，剛好掉在火車軌道上，遭來不及停下的火車輾過，讓女子被切成兩半當場慘死。

據《鏡報》（Mirror）報導，這起事故發生在11月17日，37歲女子茱莉亞（Julia de Albuquerque Violato）搭乘的公車行經平交道，因不明原因停在鐵軌上，當時一輛貨運列車正好經過，即使火車駕駛不停按喇叭，公車也沒有移動，導致火車煞車不及撞上公車。

根據現場其他汽車的行車紀錄器顯示，火車撞擊公車的力道實在太大，茱莉亞從車窗噴飛出去，重摔在鐵軌上，由於火車來不及煞車，茱莉亞遭火車輾過，導致軀體斷成兩截。

據巴西當局指出，這起意外造成1死5傷，除了茱莉亞之外，另外還有一名28歲男子腦出血，目前仍在加護病房搶救；42歲的公車駕駛雖然未受重傷，不過由於休克也被送往醫院救治，其中一名19歲的女乘客因事故嚇到精神崩潰，隨後也因休克被送醫治療。

茱莉亞的媽媽接受採訪時表示，這起事件根本「不是意外，而是犯罪」，茱莉亞當天本來是要將衣服送到慈善商店拍賣，沒想到竟因此葬送生命。她指控公車司機不遵守交通規則，當地又未設立平交道柵欄，才會害女兒犧牲生命。