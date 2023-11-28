月薪從2萬飆升至5.6萬元 馬國女透露「加薪方法」：要懂得推銷自己

現在物價飆升，許多上班族也想努力提升自己薪資，達到年薪百萬的收入。日前有位馬來西亞女子分享，自己從月薪3000令吉（約新台幣2萬191元）達到月薪超過8333令吉（約新台幣5.6萬元）的「加薪方法」，文章曝光後，引來許多人關注。

根據《星洲網》報導，TikTok網友「withjoyyy」表示，自己在5年前踏入職場時，第一份工作只有月薪3000令吉，這樣的薪水只能溫飽，且不論如何節省開銷，也沒辦法存到錢，她直言「如果一個月可以存下1000令吉（約新台幣6730元），就能讓我心滿意足了」。

然而她在第二年開始跳槽，薪水上升到4300令吉（約新台幣2.8萬元），工作一段時間後，她仍持續找跳槽機會，最後幸運獲得了一份新工作，薪資提高到5000令吉（約新台幣3.3萬元）。

等她在第三間公司累積了2年年資後，她獲得跨國公司的邀請，到人力資源部上班，年薪高達10萬令吉（約等於新台幣67萬元），而月薪從最一開始的新台幣2萬提升到新台幣5萬6千元，她向網友分享「我知道自己必須做出許多犧牲，這些都是值得的，只要別間公司認為我們有價值，那跳槽就不是壞事，大家要懂得推銷自己」。