歐洲不缺席！22國家資助「歐洲太空總署」 祭登月計畫

2023年的金馬獎重新迎來強勁的香港與馬來西亞電影（有趣的是今年新加坡電影恰巧缺席）對手，彷彿是為了「恭賀」金馬60，今年連中國電影也似乎稍解緊箍咒，有了《石門》、《菠蘿鳳梨》、《這個女人》、《大山來了》等片參賽，而且各有出彩之處。今年的金馬獎重新讓人看到它在國際華語電影上的重要性，或許也進一步看到未來持續轉型的重要方向，近年華語電影的國際化趨勢將以何種方式重現？

2023-11-27 14:16