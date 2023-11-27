歐洲不缺席！22國家資助「歐洲太空總署」 祭登月計畫
各國鏖戰太空，歐洲也不缺席！包括22個歐洲國家一同資助的「歐洲太空總署」（ESA），預計2028年就要建立一艘能往返國際太空站的太空船，並發展太空人登月的能力。目前包括美國、日本、印度、中國與俄羅斯都已經有相關的登月準備，但日本與俄羅斯計畫都以失敗告終。
歐洲登月 與美合作
《衛報》報導，歐洲太空總署盼能加入國際的太空戰爭，預計於2028年打造一艘貨運用的太空船，如果進度順利，並進一步發展太空人登陸月球的能力。
歐洲太空總署發布《太空革命》的報告指出，強大、有效還能載人的太空船對歐洲未來的繁榮至關重要，如果沒有自己的太空技術，未來歐洲只能在太空貿易中恐怕只能擔任「顧客」的角色。
在俄烏戰爭爆發後，美國幾乎斷絕了所有與俄羅斯的航太合作。對此，太空總署總幹事阿斯巴赫指出，歐洲發展航太能力，也希望能夠與美國與其他國家建立更深刻的夥伴關係。
50年來無人上月球
《CNN》報導，自從美國太空人1969年成功登陸月球後，50年來再也沒有國家成功將太空人送上月球，目前包括中國、印度、日本與俄羅斯等國，對登月計畫都有著濃厚的興趣。
美國國家太空總署 （NASA）挑戰探月任務阿提米絲計畫，於2022年，讓獵戶座太空船安全返回地球，並達成無人試航測試；印度發射登月艇，並成功在月球著陸，更成為第一個成功將登陸器降落在月球南極的國家；中國今年也成功發射神舟十六號載人飛船，更宣稱要在2030年前完成載人登月的任務。
然而，俄羅斯47年來首個登月任務以失敗告終，無人月球探測器「月球25」（Luna 25）在著陸前軌道準備過程中出現問題，導致探測器失控並墜毀月球。日本日前發射月球登陸器「OMOTENASHI」，但隨後即傳出與地面無法穩定通訊的問題。日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）22日正式宣告登陸月球失敗。
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