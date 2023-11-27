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「財富會伴隨著責任」 歐盟氣候執委籲：大陸應挹注小國防暖化

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
胡克斯特拉呼籲，具有影響力的開發中國家應共同對抗氣候暖化。(Photo by European People's Party on Flickr used under Creative Commons license)
胡克斯特拉呼籲，具有影響力的開發中國家應共同對抗氣候暖化。(Photo by European People's Party on Flickr used under Creative Commons license)

富裕的國家應出資遏制暖化歐盟氣候事務主管在聯合國氣候大會開議前呼籲，中國與影響力大的石油國家有責任出錢出力，協助正受到氣候變遷影響的國家重建國內受創的經濟與發展。

窮國需要資金重建

據《衛報》報導，歐盟氣候執委胡克斯特拉(Wopke Hoekstra)表示，中國與波灣石油國等溫室氣體高排放新興經濟體，沒有理由不援助最貧困和最脆弱的國家。他說，「我們需要有能力的私人資金，也需要更多的公部門資金。」

第28屆聯合國氣候變遷大會(COP 28)將在11月底於杜拜舉行，外界預期資助貧窮國家的問題將成為會議的焦點之一。這次共有198個國家的領袖與代表與會，不過，習近平與拜登等兩個世界排碳大國的領導人不會出席，而將改派代表與會。

西方國家呼籲中國承擔責任

在這次會議，各國政府也預計會成立解決「損失與損害」問題的基金，也就是指協助並重建受到氣候災害影響的貧困和弱勢國家，該基金預計需來自不同部門數千億美元，包括私人與公部門，但目前只有少數國家允諾出資。過去數十年來，在聯合國氣候變遷框架公約在1992年簽署時，當時被歸類為發展中國家的中國與其他國家，一直未被要求出資。

不過，歐盟以及包括英美國在內的富裕國家，則開始要求中國以及高排放的發展中的經濟體，如韓國和俄羅斯以及石油出口國，例如阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯和卡達成為捐助國。

胡克斯特拉說，「我要告訴中國和其他那些在過去30年經歷了顯著經濟成長，而且比30年前更富有的國家，財富會伴隨著責任。」

中國仍希望減少污染排放

據《ABC新聞》報導，對此，中國環境部稍早發布的聲明並未提及關於貧窮國家的氣候基金。中國環境部部長黃潤秋表示，他期待與歐盟合作讓這次的聯合國氣候會議能夠成功。

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歐盟 聯合國 氣候變遷 暖化

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