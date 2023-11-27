「財富會伴隨著責任」 歐盟氣候執委籲：大陸應挹注小國防暖化

富裕的國家應出資遏制暖化！歐盟氣候事務主管在聯合國氣候大會開議前呼籲，中國與影響力大的石油國家有責任出錢出力，協助正受到氣候變遷影響的國家重建國內受創的經濟與發展。

窮國需要資金重建

據《衛報》報導，歐盟氣候執委胡克斯特拉(Wopke Hoekstra)表示，中國與波灣石油國等溫室氣體高排放新興經濟體，沒有理由不援助最貧困和最脆弱的國家。他說，「我們需要有能力的私人資金，也需要更多的公部門資金。」

第28屆聯合國氣候變遷大會(COP 28)將在11月底於杜拜舉行，外界預期資助貧窮國家的問題將成為會議的焦點之一。這次共有198個國家的領袖與代表與會，不過，習近平與拜登等兩個世界排碳大國的領導人不會出席，而將改派代表與會。

西方國家呼籲中國承擔責任

在這次會議，各國政府也預計會成立解決「損失與損害」問題的基金，也就是指協助並重建受到氣候災害影響的貧困和弱勢國家，該基金預計需來自不同部門數千億美元，包括私人與公部門，但目前只有少數國家允諾出資。過去數十年來，在聯合國氣候變遷框架公約在1992年簽署時，當時被歸類為發展中國家的中國與其他國家，一直未被要求出資。

不過，歐盟以及包括英美國在內的富裕國家，則開始要求中國以及高排放的發展中的經濟體，如韓國和俄羅斯以及石油出口國，例如阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯和卡達成為捐助國。

胡克斯特拉說，「我要告訴中國和其他那些在過去30年經歷了顯著經濟成長，而且比30年前更富有的國家，財富會伴隨著責任。」

中國仍希望減少污染排放

據《ABC新聞》報導，對此，中國環境部稍早發布的聲明並未提及關於貧窮國家的氣候基金。中國環境部部長黃潤秋表示，他期待與歐盟合作讓這次的聯合國氣候會議能夠成功。

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