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泰國婚禮爆駭人血案、新郎突大肆開槍殺死4人 包括新娘與岳母
泰國東北部呵叻（Korat）11月25日一場婚禮爆出恐怖血案，29歲新郎Chaturong Suksuk突然在派對上大肆開槍，殺死44歲新娘、岳母、新娘妹妹及1名賓客，另有1名賓客重傷，新郎在殺人後自盡，事件共造成5死1傷。
綜合《曼谷郵報》、《海峽時報》26日報導，事發於25日晚上11時25分左右，在婚禮派對上，新郎新娘雙方親戚及朋友均有出席，親友當時已發覺新郎表情未如想像般高興。
到了深夜，新郎突離開派對步向自己的座駕，回來時帶着手槍，並開槍殺死新娘、62歲的岳母、38歲的新娘妹妹，流彈並擊中兩名賓客，其中一名50歲賓客死亡，另一名28歲賓客重傷。新郎之後自殺，開槍自盡。
報道指，新郎是前軍事護林員，過去當值期間發生事故，失去右腳，他之後成為傷殘游泳員，並代表泰國出戰國際賽事。
他與新娘在決定正式結婚前已同居3年，警方仍在調查其犯案動機，泰媒The Nation報道，初步調查顯示兩夫婦在婚禮派對期間曾爭執，有目擊者指新郎感到不安，他擔心妻子會因其殘疾問題而離開及跟其他男人在一起。
泰國近年發生數宗廣受人關注的槍擊案後，正決定加緊管制槍械，泰國內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）11月25日簽發命令，停止發出槍枝執照一年。
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文章授權轉載自《香港01》
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