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摻進軟糖 日本吸大麻年輕人飆增

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
東京發生多人誤食「大麻軟糖」送醫的事件。圖擷自youtube
東京發生多人誤食「大麻軟糖」送醫的事件。圖擷自youtube

日本警察廳此前表示，曾是該國藥物犯罪主流的使用毒品興奮劑案，在上世紀的一九九七年達到高峰後，就逐漸減少，取而代之的是吸食大麻案。尤其近來頻傳食用含有類似大麻成分的「大麻軟糖」年輕受害者送醫急救案例。

據該廳自一九九○年以來，每半年彙整一次的統計，一九九七年毒品興奮劑案嫌犯達一萬九六九一人，但去年降至五九四四人，研判主因可能是和走私及偷賣等行徑有關的日本黑幫勢力弱化。

大麻案嫌犯則從二○一三年的一五三四人，十年來逐年增至去年的五一八四人，比去年的毒品興奮劑案嫌犯還多七六○人，首次反超。特別令人擔憂的是大麻正向年輕人滲透，去年被檢舉的嫌犯約七成年齡在國、高中生等十到廿幾歲間，研判主因可能是栽種容易，以及比毒品興奮劑便宜、誤信網路上「大麻對健康無害」等錯假訊息。吸食方式包括烘烤乾燥大麻、混入大麻的餅乾與軟糖，還有電子煙用的「大麻液」等。

日本近來常見吃大麻軟糖後緊急送醫的案例，在東京與大阪等全國多地的實體店面及網購，以十個七千日圓（約台幣一五○○元）販賣，引發其國內要求加強規範的聲浪。厚生勞動省廿二日將這類軟糖中所含的類大麻合成化合物六氫大麻酚（ＨＨＣＨ），正式列為「指定藥物」，自十二月二日起禁止持有和流通、使用等。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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