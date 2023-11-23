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除易罹憂鬱、失智 研究：多吃10%「超加工食品」致癌風險高逾2成

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
愈來愈多研究出爐，顯示超加工食品與癌症、心血管疾病、失智，甚至憂鬱症都有高度關聯性。示意圖／Ingimage
愈來愈多研究出爐，顯示超加工食品與癌症、心血管疾病、失智，甚至憂鬱症都有高度關聯性。示意圖／Ingimage

愈來愈多研究出爐，顯示超加工食品與癌症心血管疾病失智，甚至憂鬱症都有高度關聯性，成為萬病之源！最新研究指出，相較其他民眾，只要多食用10%的超加工食品，得到頭頸癌的風險就高2成以上，也會增加口腔癌、咽喉癌與食道癌風險。

超加工食品為禍源

聯合國糧食與農業組織指出，如汽水、雞塊、冰淇淋等「超加工食物」（Ultra processed Food）含有許多正常烹飪不會添加的成分，主要就是為了讓產品更可口或更有吸引力，常見的添加劑包括：防腐劑、人工色素、膨化劑等。

CNN》報導，研究表明，民眾食用過量的「超加工食品」與多種癌症息息相關，包括口腔癌、咽喉癌與食道癌等。比其他民眾多食用10%的超加工食品，罹患上消化道與頭頸癌症的機率就增加2成以上。

超加工食品對生理的負面影響，除了熱量比起其他食物高上50%左右，容易導致過度肥胖之外，還會加劇罹患心血管疾病、失智等風險。

多種管道傷害身體

衛報》報導，有證據顯示，腸道微生物通過代謝產生的有活性的蛋白質，對穩定大腦情緒有著重要作用，而超加工食品也會破壞腸道內的微生物，導致民眾更容易出現憂鬱。

預防醫學專家卡茨表示，大多數人認為，因為超加工食品有著更高的熱量，更容易導致吃這些食物的民眾更容易出現肥胖的狀況，導致民眾健康出現問題。但其實超加工食品對身體的影響不僅限於此。

他說，超加工食品還會造成體內的發炎反應、破壞身體的微生物組成，出現不良的遺傳反應。

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