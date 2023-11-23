充氣彈跳床突爆炸！3歲女童飛逾10米高「爆頭慘死」 樂園老闆下場出爐

英國發生奪命意外，1名3歲女童慘死。有兒童遊戲公司從中國購買充氣彈跳床后，在沒有進行安全檢查下，在沙灘提供收費服務，2名女童上去暢玩期間，彈跳床突然爆炸，其中1名3歲女童被炸飛超過10米，目擊者形容「高過現場一帶建築物」，女童繼而墜地，頭部重創送院不治，另1位女童則受輕傷。

案件引來各界關注，法官近日經審理後，判處涉事公司營運經理入獄6個月，而且5年內不得擔任任何公司的董事，涉事公司則罰款2萬英鎊（約新台幣791492元），死者父親在庭外形容「裁決正確...伸張正義」。

3歲女童艾娃（Ava-May Littleboy）和父親內森（Nathan Rowe）及母親克洛伊（Chloe Littleboy）住在薩弗克郡（Suffolk），生前受到家人寵愛，不時裝扮成可愛小公主。

案發正值2018年7月1日，一家人放假前往諾福郡（Norfolk）戈爾斯頓海灘（Gorleston beach），當時現場進行活動，有各式各樣充氣城堡和彈跳床。艾娃在阿姨的陪同下前往其中1個充氣彈跳床嬉戲，當時床上還有另1名9歲女童，但其間彈跳床發生爆炸，傳出巨響，釀成1死1傷。

艾娃被炸飛時，職員嘗試抓住她，但並不成功，她沒有尖叫或其他反應，相信已經陷入昏迷，頭部著地重創送院搶救，最終傷重不治。事發後不少人到現場獻花和送上毛絨玩具，希望艾娃早日安息。

案件受到各界關注，涉事公司詹森氏遊樂有限公司（Johnsons Funfair Limited）和52歲營運經理科特（Curt Johnson）在聽證會上承認2項危及健康和安全罪行，也承認未能確保同事不會面臨安全風險。

裁判法院隨後審理案件，控方引述目擊者所言，艾娃當時「炮彈式」被拋到大約12米高的位置，目擊者更形容她飛到「高過現場一帶建築物」，慶幸另1名傷者「沒有受到嚴重傷害」，責任全在科特和其公司。控方指出，科特只是關注價錢，沒有理會安全問題，彈跳床「沒有安全閥釋放壓力」，一旦注入太多氣體，遲早會爆裂，科特在「爆炸前從未索取過說明書」，中國公司也沒有提供使用者手冊。

艾娃生前受到家人寵愛，不時裝扮成可愛小公主。（Angela Littleboy facebook圖片）

在事故發生前4天，有獨立公司對遊樂設施進行檢查，結果發現並不安全，但由於充氣彈跳床在官方測試計劃範圍以外，所以沒有正式記錄問題，也沒有採取任何措施，阻止公司使用。

辯方指出，科特和其擔任涉事公司負責人和董事的妻子對於今次意外深感遺憾，「他為自己的錯誤向法庭和家人真誠道歉」。 科特2018年試圖服藥自殺，事後患上抑鬱症，至於涉事公司「已經停止經營，日後都不會再營業」。 辯方表示目前未知爆炸原因，相信意外「不可預見」，希望法庭基於以上因素而作出適當判決。

艾娃父母在庭上的聲明提及對愛女逝世的打擊，父親內森指「覺得自己是1名不合格父親…帶女兒去度假，結果她過身，知道她再也不會回來，感到無比心痛」，母親克洛伊亦指「失去艾娃後，每一天都過得渾渾噩噩，不知如何籌辦女兒的葬禮」。

法官經審理後宣判，認定科特「故意對風險視而不見」，由於被告未進行適當風險評估，「1名孩子不必要地失去性命」，案情非常嚴重，判處被告監禁6個月，取消被告未來5年擔任公司董事的資格。 雖然涉事公司因案件而要向市議會和健康與安全執行局（Health and Safety Executive）支付近30萬英鎊（約新台幣11874591元），但其保險仍然生效，可以涵蓋這筆費用，所以法官判處涉事公司罰款2萬英鎊（約新台幣791492元）。

艾娃父母聽到裁決後激動相擁，其他親友拭去眼淚，當中艾娃父親內森在法庭外表示，科特被判入獄，「裁決正確… 伸張正義」，不少親友在其facebook帳戶留言，以示支持。 至於科特被帶走時沒有任何反應，辯方律師將會按照其指示而決定是否提出上訴。

有份加入檢控的健康與安全執行局在官方網站回應裁決，指出雖然是次意外比較罕見，但「涉事公司如果事前進行檢查，而且遵循免費提供的指導，這場悲劇就不會發生」。 局方事後發出有關密封充氣設備的使用指南，提醒任何人使用設備前，應由負責機構進行檢查，而且要進行有效保養，局方會採取行動，防止同類意外再次發生。

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文章授權轉載自《香港01》