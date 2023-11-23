快訊

藍白郭協商不歡而散 國民黨稱「馬朱侯受屈辱」：仍會堅持到最後一刻

消費實力堅強！全球最賺好市多在台灣 台人銷售第一名竟是「這物」

藍白郭三方會談1個多小時無共識 國民黨19：30記者會回應

背債近百萬元 單親媽靠「大富翁理財法」8個月還清

聯合新聞網／ 綜合報導
胡克威靠著「大富翁理財法」還清債務，達成財富自由目標。圖擷自太陽報
胡克威靠著「大富翁理財法」還清債務，達成財富自由目標。圖擷自太陽報

英國一名單親媽媽離婚後帶著兩個孩子，而且還負債累累。不過她靠著「玩大富翁」得到的啟發，在8個月內逐步還清2.4萬英鎊（約台幣95萬元）。

據《太陽報》（The Sun）報導，胡克威（Abi Hookway）在30歲時離婚，並開始在電信公司工作。當時她擔任的是高階主管，每週工作40小時，還得另外擠出時間來照顧兩個孩子。胡克威說自己當時對人生很失望，想到自己一輩子努力工作，卻還常被卡債追著跑，讓她決心擺脫債務。

31歲那年，她看到一名百萬富翁做房地產投資的新聞，她就想到自己小時候最喜歡玩大富翁，她想要透過房地產投資來提升收入。為了搞懂工作賺錢和靠房地產賺錢之間的差異，她做了很多研究。以前她一直以為要有大筆資金才能進入房地產的市場，後來卻發現並不用。

她在見過那名富翁之後，決定先租房產，接著整理內部、提供家具，再把房子出租給其他人。因為她和房東簽的是商業租賃合約，她沒有付押金，就連租金都是一個月後才付，而那時她早已從Airbnb或Booking.com等訂房網接到不少訂單。

胡克威說光是第一個月她的淨利就有3300英鎊（約台幣13萬元），她靠著自己原本的工作支付生活開銷，房地產投資賺來的錢則用來還債，8個月就把積欠的2.4萬英鎊還清。

現在她已經有自己的房產，還透過翻新再出售賺取更多收入。她發現真實世界也能像玩大富翁一樣，購買房產就能變有錢，更因此寫了兩本書。胡克威希望自己也能幫助其他人實現財富自由，達成別人認為不可能的目標。

理財 房地產

延伸閱讀

一眼瞬間！女子夜店狂歡撞上「愛情」 全網萬人敲碗要結局

當空姐光鮮亮麗？ 她曝背後甘苦談：想到就會怕

有男友還是愛上隔壁鄰居太太 她乾脆邀夫妻倆「四角戀」

媳懷孕後婆婆變超怪竟「摸兒大腿叫寶貝」 網友：要吐了

相關新聞

腳下一步就是深淵：南韓青少年的「網路賭博」成癮問題

網路賭博與成癮，牽動南韓10歲與20歲青少年世代的身心靈發展，並可能衍伸出鉅額債務與犯罪等，亟待政府部門與社會安全網的介入。作為世界「網路大國」的南韓，享有高水準通訊硬體設施的同時，背後隱藏著的棘手社會問題，如今正一一浮現。

我的狗叫我選總統：阿根廷總統米雷伊與他的複製狗

「掌握國家命運的人每天醒來，與狗進行感應...」剛當選阿根廷新任總統的米雷伊（Javier Milei），其個人形象極為強烈，除了極右激進的經濟政策之外，另一個引起廣泛關注的，是他飼養的寵物犬——米雷伊目前所飼養的5隻英國獒犬，均是在他原本的愛犬柯南（Conan）過世後，透過基因複製技術而來的「複製狗」。未婚的米雷伊將5隻狗視為自己的家人，將愛犬稱為「世界上最好的政治分析家」（不過他並未回應自己是否有向愛犬諮詢建議）；他8月贏得總統初選最高票時，就在演說中將勝利獻給他的「四足孩子」。據米雷伊所說，原本的柯南2017年逝世後，他透過靈媒與柯南交談，正是柯南向他傳達上帝讓他成為阿根廷總統的使命。

母親進安養院卻「一年半就走了」 生前常喊想回家讓她好後悔

長照是現在社會面臨的難題之一。儘管坊間有許多長照機構，但銀髮族入住之後，裡頭生活到底過得怎麼樣，長輩是否能夠開心等等，都是讓子女非常擔心的地方。

福島鄉間聚落瀕臨滅村「戶口剩兩人」 殘存居民堅持死守到最後一刻

現代社會城鄉差距大，且有許多鄉村人口為了討生活，常常搬移到大都市，結果又使鄉村人口變得更稀少。加上少子化的影響，有些聚落甚至已經幾乎逐漸凋零，變成快沒有人居住的地方。

鋁箔紙隔絕空氣、冷凍可以這麼做！日本大廠公布奶油保存秘訣

固體奶油是料理的好幫手，像是在做菜時加一點，就能讓菜色帶有濃郁的奶香味，令人欲罷不能。一般奶油在包裝時，經常都有一層鋁箔紙。自1925年就開始販售奶油產品的「雪印北海道」，近來就在日本媒體「まいどなニュース」，說明鋁箔紙的功用及其他奶油相關知識。

背債近百萬元 單親媽靠「大富翁理財法」8個月還清

英國一名單親媽媽離婚後帶著兩個孩子，而且還負債累累。不過她靠著「玩大富翁」得到的啟發，在8個月內逐步還清2.4萬英鎊（約台幣95萬元）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。