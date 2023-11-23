背債近百萬元 單親媽靠「大富翁理財法」8個月還清

英國一名單親媽媽離婚後帶著兩個孩子，而且還負債累累。不過她靠著「玩大富翁」得到的啟發，在8個月內逐步還清2.4萬英鎊（約台幣95萬元）。

據《太陽報》（The Sun）報導，胡克威（Abi Hookway）在30歲時離婚，並開始在電信公司工作。當時她擔任的是高階主管，每週工作40小時，還得另外擠出時間來照顧兩個孩子。胡克威說自己當時對人生很失望，想到自己一輩子努力工作，卻還常被卡債追著跑，讓她決心擺脫債務。

31歲那年，她看到一名百萬富翁做房地產投資的新聞，她就想到自己小時候最喜歡玩大富翁，她想要透過房地產投資來提升收入。為了搞懂工作賺錢和靠房地產賺錢之間的差異，她做了很多研究。以前她一直以為要有大筆資金才能進入房地產的市場，後來卻發現並不用。

她在見過那名富翁之後，決定先租房產，接著整理內部、提供家具，再把房子出租給其他人。因為她和房東簽的是商業租賃合約，她沒有付押金，就連租金都是一個月後才付，而那時她早已從Airbnb或Booking.com等訂房網接到不少訂單。

胡克威說光是第一個月她的淨利就有3300英鎊（約台幣13萬元），她靠著自己原本的工作支付生活開銷，房地產投資賺來的錢則用來還債，8個月就把積欠的2.4萬英鎊還清。

現在她已經有自己的房產，還透過翻新再出售賺取更多收入。她發現真實世界也能像玩大富翁一樣，購買房產就能變有錢，更因此寫了兩本書。胡克威希望自己也能幫助其他人實現財富自由，達成別人認為不可能的目標。