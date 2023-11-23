愛愛多久最剛好？ 研究：男性平均只持續5分半

性愛不只有助緩解壓力還能助眠，但對許多男人來說，愛愛時間卻是他們心裡的恐懼，總擔心自己不夠持久。近期一項報告指出，男性對於性愛時間「應該」持續多久有一個刻板認定的時間，但這樣的想法卻反而可能影響他們的表現，甚至影響心理健康。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，澳洲男性健康服務公司Pilot近期一項報告指出，男性對於性愛持續時間的刻板印象為至少10分鐘，但實際上性行為中男性通常平均持續時間為5分半，可見理想與現實之間的落差。

報告指出，男性之所以會有這樣的心態，可能是受到A片的影響，有33%的受試者每週至少看一次或一次以上的A片，進而影響他們對性愛表現的期待。有59%的男性認為A片或色情刊物對性有正面或沒有影響，但33%的女性則認為這類產物對男性有負面影響。

研究作者康登（Ben Condon）指出，這樣的觀點給男性增加了不必要的羞恥感和焦慮感，甚至是鼓勵不健康或不尊重對象的性關係。男性認為自己如果模仿A片或色情刊物中的行為，就能取悅伴侶，但這卻反而可能造成負面影響。

康登表示，A片或色情刊物的內容不代表健康的性關係，這樣的文化會造成男女對性表現、身體形象有不切實際的期待，而且還可能使攻擊行為、極端行為或暴力行為合理化，使人忽略「取得伴侶同意」的重要性。

康登說，雖然不太可能限制A片或色情刊物，但雙方更多坦誠的溝通，將健康的性、互相尊重的態度帶進對話中，才能有空間調整，挪去不必要的期待和羞恥感。