婦科醫生曝內診常看到「這尷尬情形」 一步驟就能簡單避免

婦科檢查是為了確保女性生殖器官健康，不論是子宮頸、子宮、卵巢、骨盆腔或是陰道等，都需要內診檢查，才能確保沒有問題。不過英國一名婦科醫生近期分享自己在看診時常遇到的尷尬情況，也讓她決定要拍影片提醒民眾。

據《太陽報》（The Sun）報導，丹妮爾（Danielle）是一名婦產科醫生，她經常在TikTok上分享自己看診發生的各種特殊事件，也常分享一些健康知識。

近期她拍影片分享，大概有95%的病患到她的診間檢查前，都會先去用廁所，不過用完廁所以後，可能是因為用衛生紙擦拭，所以當她內診時都會看見病患的私密處有衛生紙的碎屑。

她表示，其實醫生並不介意，只是她理解很多女性都想要保持「超級乾淨」的狀態才進診間檢查，因此她也提出解決方法。她表示，在用衛生紙擦拭完之後，可以再檢查一次，避免這種尷尬的情況發生。

下方網友也留言說「還好不是只有我這樣」，更有網友提出，其實可以隨身攜帶濕紙巾，用濕紙巾擦拭感覺更乾淨清爽，也不用擔心會發生類似的尷尬情形了。