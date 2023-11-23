鋁箔紙隔絕空氣、冷凍可以這麼做！日本大廠公布奶油保存秘訣
固體奶油是料理的好幫手，像是在做菜時加一點，就能讓菜色帶有濃郁的奶香味，令人欲罷不能。一般奶油在包裝時，經常都有一層鋁箔紙。自1925年就開始販售奶油產品的「雪印北海道」，近來就在日本媒體「まいどなニュース」，說明鋁箔紙的功用及其他奶油相關知識。
雪印指出，鋁箔紙的用意在於防止奶油「酸化」。靠著鋁箔紙的緊密包裝，就能將奶油與空氣隔絕，讓奶油稍微變黃。雖然仍可食用，但長時間接觸空氣，會讓奶油的水分蒸發，造成乳脂肪酸化，影響到奶油的風味。
因此為了保持奶油的美味，務必得讓鋁箔紙緊包著奶油，阻斷空氣和光線，在10度以下的空間冷藏。另外，奶油還有容易吸收其他食材味道的特徵，因此要避免和魚類、洋蔥或者大蒜等物品靠得太近，也可以考慮放在密封容器裡保存。
除了冷藏之外，奶油也可以用冷凍保存，更能延長保存期限。可以事先將奶油切成約10公克的小塊，再放入冷凍庫裡，要用時就取一塊即可。不過以味道來講，冷藏的風味還是比較好。且如果已經解凍過的奶油，就必須在當次直接用掉，不要再放回冷凍儲藏。
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