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母親進安養院卻「一年半就走了」 生前常喊想回家讓她好後悔

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本女性將母親送入長照機構，未料母親一年半後就離世讓她相當後悔。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本女性將母親送入長照機構，未料母親一年半後就離世讓她相當後悔。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

長照是現在社會面臨的難題之一。儘管坊間有許多長照機構，但銀髮族入住之後，裡頭生活到底過得怎麼樣，長輩是否能夠開心等等，都是讓子女非常擔心的地方。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，一位化名佐藤美香的50多歲單身女性，過去父母健在的時候，家裡生活大小事往往都是由父親幫忙處理。但自從父親過世後，母親獨自生活常碰到許多問題，需要依靠佐藤解決。無論是白天上班，還是晚上要就寢休息時，母親都會說有事情向美香求助。

儘管美香已經搬回老家一起住，但因為要上班的關係，她沒辦法整天幫忙照顧母親。在他人的建議下，美香決定將母親送到長照機構。不過因為金錢的現實考量，在養老院的選擇上就比較將就一點。

結果，美香的母親在入住長照機構後，失智的情況嚴重惡化，最終僅僅過了一年半，就不幸離開人世。在生前最後一段時間，還常常問美香「能不能回家了」。讓美香感到相當後悔，認為當初如果讓母親繼續住在家裡，或許能夠活得更久一些。

長照 日本

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