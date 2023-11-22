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當空姐光鮮亮麗？ 她曝背後甘苦談：想到就會怕

聯合新聞網／ 綜合報導
由於當空服員太過辛苦，羅傑斯決定辭職轉戰社群媒體當網紅。圖擷自每日郵報
由於當空服員太過辛苦，羅傑斯決定辭職轉戰社群媒體當網紅。圖擷自每日郵報

澳洲一名女子成功考上空姐，不過到職一年後卻發現擔任空服員「弊大於利」，令她毅然決然辭職，轉行當網紅。近期她在社群媒體上分享當時擔任空服員的甘苦談，也吸引不少有相似經歷的網友留言。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，羅傑斯（Ashlee Rogers）之前在維珍航空（Virgin Airlines）擔任空服員。雖然這份工作可說是光鮮亮麗，背後卻有許多不為人知的辛苦，讓她在短短一年就決定離職。

羅傑斯表示，第一件讓她受不了的事就是班表，因為空服員要配合航班輪班，所以她們的班表很不固定，可說是每天、每週都在改時間。擔任空服員很難請假也很難跟其他人換班，就算提早好幾個月申請休年假，也不一定會被批准。

除此之外，就是空服員需要隨時待命，雖然上班當天的班表可能是上白班，但很有可能因為航班安排出門上白班就變成離家4天。羅傑斯認為這種不確定性讓她不太舒服，她永遠不知道自己下個地點要去哪或做什麼，讓她覺得生活沒有條理。

再來是她常常沒時間陪伴另一半。雖然到不同城市和國家探索很有趣，但最後她卻變成「想到就會怕」，她不想一天到晚住在飯店或不在另一半身邊，因此最後決定轉行經營社群媒體當網紅。

這段分享吸引許多網友留言，有同樣也是離職的空服員說，自從不飛以後，感覺神清氣爽；另一名女兒擔任空服員的網友也說，女兒說飛行讓她既噁心又疲倦，所以近期也選擇離職。

空姐 職場 網紅

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