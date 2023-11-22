高齡客嫌麻煩不願自助結帳 超市靠一活動大翻轉「原來這麼方便」

現在有些超市、超商備有自助結帳台，讓顧客買了東西之後，可以自行在機器付帳，不可以加快結帳效率，也減輕超市的人力負擔。問題在於，不是每位顧客，都願意學習怎麼操作自助結帳台，使得有時方便的設備卻無用武之地。不過一家日本的超市，卻想到一個好點子，解決了客人不願使用自助結帳的問題。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「yoshipan」最近分享，表示他居住的地方，是個比較高齡化的地區。在地超市當初人手不足，空有結帳台卻沒有足夠的店員看管，因此引進自助結帳功能。但儘管鼓勵顧客可以多加利用，但許多老人都認為「看不懂」、「很麻煩」，不願意加以嘗試。

不過有一次，店家舉辦了使用自助結帳台，就能獲得五倍點數的活動，結果反倒吸引到許多客人，為了點數努力纏著店員，學習怎麼使用自助結帳台。而在學會之後，這些客人也體驗到自助結帳確實快速又方便。結果在為期三個月的活動結束後，很多客人還是繼續使用自助結帳台，減緩了收銀人手不足的壓力。

許多網友紛紛表示「原來還有這招」、「這獎勵很有吸引力耶」、「很多高齡者常常『試了才發現真的很好用』」、「像因為疫情，很多老年人為了跟孫子說話，也都努力去學怎麼用LINE」、「機器的UI真的很重要」、「看到點數就沒輒了」、「錢的威力果然有用」。