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曼谷驚見陸籍職業乞丐日收近萬 女乞丐殘疾模樣堪憐

聯合新聞網／ 綜合報導
擷自網易。
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泰國曼谷出現陸籍殘疾人士職業乞丐團！由於這樣的陸籍職業乞丐團已非第一樁，根據陸媒報導，早在2019年，曼谷也曾經發現6名男性職業乞丐在路邊乞討被逮情形。根據《泰國世界日報》報導，這回泰國警方已逮捕6名共犯，還發現有人的護照辦理及發送時間均為一樣的日期，也引發疑似是人口販賣的背後問題。

根據大陸新聞報導，泰國警方在曼谷不同地點發現有陸籍殘疾乞丐出沒，其中3名女乞丐模樣令人堪憐，其中一名女乞丐雙手截肢、雙頰因燙傷而產生難以回復的傷疤。在警方錄口供時，她則宣稱自己在11月10日抵達泰國，因為已離婚，現為兩個孩子的單親媽媽，她強調，臉上的傷疤是小時候留下的，自己不知在泰國行乞是違法行為。

警方調查後發現，陸籍女乞丐平均日收入可達10,400泰銖（約為9360元台幣），與2019年的陸籍行乞團日收入約為581元人民幣（約為2500元台幣)，差距甚大。且由於女乞丐隨後到警局有名自稱是翻譯的人員陪同，讓該地警方懷疑行乞團背後可能有人口販子在操作。

報導稱，這回逮捕的行乞團目前共有6人，為4男2女，均為殘疾人士。他們早上分別各自前往曼谷不同景點乞討，待到晚上再回酒店分配行乞所得。根據泰國法令規定，乞討乃是違法行為，6人均將監禁1個月，並處1萬元泰銖（約為8900元台幣)以下罰款。

微博網友對此則不忍表示：「實在不忍心看她們的臉」，也有人發現，行乞團的面孔「甚至好像都有見過」，「估計孩子可能被控制了，不聽話的話，就找孩子麻煩」、「不就是以前那一套？很明顯是別人的賺錢工具」。

曼谷 人口拐賣

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