影／不是矮房子！日本首座八層高木造大樓明年問世 具耐震防火機能

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聯合新聞網／ 綜合報導
日本近來吹起「木造大樓」風潮，比鋼筋水泥住宅更節能減碳。圖擷自youtube
日本近來吹起「木造大樓」風潮，比鋼筋水泥住宅更節能減碳。圖擷自youtube

「節能減碳」是現今環保提倡的目標之一。許多日常生活的行為，都可能與減碳有關。像是在蓋房子時，選用什麼樣的材料和工法，產生的碳排放量就有明顯差距。近來日本就因為節能減碳，開始流行起碳排放量更少、儲存量更多的木造建築大樓。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，日本木造建築公司AQ Group，目前正在埼玉市興建八層樓高的「普及型純木造大樓」。這棟建築高31公尺，具備耐震構造，預計在2024年春天完工之後，將會成為日本第一座八層高的木造大樓。

日本林野廳的資料指出，在建設一棟住宅時，鋼筋水泥會製造21.8噸的碳排放量。相對地，木造建築卻只會產生5.1噸。另外在碳儲存功能方面，鋼筋水泥住宅只有1.6噸的儲存量，木造建築卻有高達6噸的儲存量，更能有效抑制氣候暖化。

然而，由於木造建築怕火，因此為了做好各種防火措施，使得建設成本遠高於鋼筋水泥，成為木造建築難以普及的原因，特別是四層以上的樓房更是昂貴。然而這次AQ Group大樓採用了新的工法，希望能夠降低成本，讓木造建築能夠更普及。

從三井2021年在東京蓋了一座五層樓高的「MOCXION稻城」起，日本這幾年出現越來越多木造大樓。除了環保之外，在木質空間工作，也有讓員工自律神經變好，提升工作效率等好處，成為開發木造建築的誘因之一。

建築 碳排放

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