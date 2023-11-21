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悲劇！哥哥鐮刀砍死弟 家屬揭內幕...死者妻悲喊：都沒了

香港01／ 撰文：布萊恩
馬來西亞發生一起倫常命案，1名42歲男子被哥哥用鐮刀砍死。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
馬來西亞發生一起倫常命案，1名42歲男子被哥哥用鐮刀砍死。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

馬來西亞發生一起悲傷倫常命案，1名42歲男子與染上酒癮的哥哥口角，期間激動表示「有本事就砍我」，沒想到哥哥竟真的取出鐮刀砍傷弟弟頸部，導致他失血過多身亡。哥哥殺弟後便逃離現場，但事隔1天疑心生愧疚到警局投案。而死者妻子則在社交媒體發文表達哀痛，留言「來世再做你的妻子」。

綜合馬來西亞媒體報導，事發11月17日凌晨3時左右，地點在馬來西亞居鑾西鑾園1戶民宅。事發時42歲符姓男子與哥哥因事吵架，期間符男激動表示「有本事就砍我」，孰料遭怒火中燒的哥哥取出鐮刀2度狂劈。

當時符男的妻子一度想阻止，但哥哥還是劈向弟弟，其中1刀砍中其手部，另1刀則砍中頸部，導致他大量出血。符男的妻子嘗試用毛巾幫丈夫止血，其呼救聲驚動鄰居報警，惟符男送往醫院搶救後證實不治。

事發後，行兇的哥哥便騎電動單車逃離現場，但事隔1天疑心生愧疚到警局投案。

符男與妻子育有2名孩子，妻子事後在facebook發文訴說哀痛，稱「來世再做你的妻子」，「5年的夫妻情，真的沒辦法接受...說好過年前要搬家的，你走了我怎麼辦、2個寶貝該怎麼辦...以後誰來疼我，誰來照顧我，沒有了，什麼都沒有了」。

符男與妻子育有2名孩子，而妻子在facebook發文訴說哀痛。（ Facebook）
符男與妻子育有2名孩子，而妻子在facebook發文訴說哀痛。（ Facebook）

報導另引述家屬指，家中共有8名兄弟姐妹，死者排行第3，殺害他的哥哥排行第2，已失業多年，平時睡在住家客廳，因忍受不了小孩玩耍吵鬧，多次與三弟爭吵，孰料會發生殺弟事件。家屬又稱，哥哥疑有暴力傾向，曾與其他兄弟衝突，雖然平時不說話，但生氣起來就會情緒失控。

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文章授權轉載自《香港01》

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