被8子女送入養老院 2年間無人探望...老婦一番話讓她淚崩

「養兒防老」雖然已經被人視為落伍思想，但父母年邁，子女花時間探望照顧也是應有之義。馬來西亞1位女網紅表示，她認識1名年邁婆婆，喪夫不足1個月，就被8名子女送到養老院，住了2年從無探望或慰問，但婆婆沒有怪罪子女，反而叮囑網紅好好侍奉父母。婆婆所言讓網紅不禁落淚，至今年3月，網紅得悉婆婆在睡夢中離世，分享經歷後引來不少網友留言，紛紛表達惋惜。

該網紅在TikTok以文字方式訴說悲慘事件，表示曾到1間養老院，認識1名60多歲婆婆，交談期間得知對方有8名子女，當中7人正在工作，並已成家立業，剩下1人剛剛進入大學，原本一家人和樂融融。

豈料丈夫過世不足1個月，子女以無人有能力照顧為由，將婆婆送到養老院，起初也答應每週探望1次，但最終沒有兌現承諾。婆婆被「遺棄」在養老院大約2年，由於她腿部患神經痛，只能用輔助拐杖走路，而子女又住得遠，她無法親自前往子女住處。

網紅指，婆婆雖然感到難過，但沒有怪罪子女，反而常常為他們祈禱，希望他們「永遠健康，受上天庇佑」，又將所有看護人員視為子女看待。談起至親時，婆婆想到傷心處仍會眼泛淚光，而網紅更不禁哭了出來，痛心表示「（婆婆）還叫我別稱她阿姨，可以叫她媽媽，希望我有時間來看看她」，又叮囑她好好侍奉父母。

網紅早前得知，婆婆今年3月在睡夢中安詳離世，她不知對方子女的反應，但深感惋惜並分享婆婆的經歷，引來不少網友留言，「把父母送去養老院並沒有錯，但不去探望就是孩子的錯了」、「早日安息」、「一路安好」。

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文章授權轉載自《香港01》