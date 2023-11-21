納粹德國辦奧運百年後 柏林再申奧合適嗎？

柏林準備申辦2036年或2040年的夏季奧運會。柏林市長韋格納（Kai Wegner）以及柏林內政和體育參議員斯普蘭格（Iris Spranger）本周簽署了一份提交給德國奧林匹克體育聯合會（DOSB）的相關聲明。「我們不僅希望為柏林人舉辦奧運會，更希望與柏林人一起舉辦奧運會。」

為何申辦奧運的提議遭批評？

如果柏林贏得2036奧運舉辦權，這場奧運將會是納粹德國1936年主辦奧運的整整100年後舉行。這引起許多批評者不滿，認為百年後柏林再度舉辦奧運是冒犯的行為。例如，歷史學家西姆斯（Oliver Hilmes）對《每日鏡報》表示，「這會產生一種百年慶典的奇怪印象。」 因此他認為需要一種特殊的方式來解讀歷史背景。

柏林市議會中的反對派也對這一計劃提出其他批評：綠黨指出，部分柏林體育設施狀況不穩定，許多體育場館和游泳池都急需翻新。綠黨體育政策發言人舍德利希（Klara Schedlich）表示：「在將數十億資金投入體育盛宴前，我們應該先集中精力使我們的體育設施和運動俱樂部更加完善。」

1936年的奧運會是如何被看待？

1936年夏天，奧運會的各國嘉賓在柏林經歷了一場組織完美、宏偉壯觀的體育盛會。當時來自49個國家近4000名運動員創下了參賽人數記錄。觀眾人數也打破過往記錄。在德國首都的咖啡廳和舞廳中，人們歡慶了16天，盡情享受生活。

與此同時，這場奧運也是納粹的大規模表演和宣傳秀。在納粹政權持續至1945年的統治中，這是他們最後一次向外界營造和平假象的機會。早在1933年夏天，希特勒和納粹政府按照國際奧林匹克委員會（IOC）的要求發表聲明，表示比賽將「向所有種族和教派開放」。

然而，奧運會籌備期間發生的一些事件表明，納粹的真正精神並非如此：1935年，《紐倫堡種族法》獲得通過，該法明確了納粹的反猶主義和種族主義意識形態。同年，德國國防軍的規模從10萬人增至50多萬人。此外，1936年帝國軍隊軍事佔林了萊茵地區，此舉違反了國際協定。

1931年，奧運會主辦權原本是被授予當時還是民主國家的魏瑪共和國。許多批評者認為，在希特勒和國家社會主義者於1933年1月奪取政權後就應從德國手中收回主辦權；但這並沒有發生。就連美國和其他國家討論已久的抵制奧運會行動，最終也沒有實現。希特勒得到了他的盛大舞台，並充分加以利用。

柏林主辦2036年奧運會的幾率有多高？

柏林市長韋格納認為，在「納粹奧運會」100年後，柏林可以通過再次舉辦奧運來展示今日這個城市的多元和開放。柏林前市長、現任柏林經濟部長吉菲（Franziska Giffey）也視柏林申奧為一次巨大機會。「我們在今年的柏林世界特殊奧林匹克運動會上已經看到，單是在旅游業的旅客人數方面，這已經對城市產生了多麼積極的影響。如果成功舉辦奧運會，那麼整個柏林都能感受到經濟效應。」

支持申奧的聲音不僅來自柏林地方政治圈，布痕瓦爾德（Buchenwald）集中營紀念館館長瓦格納（Jens-Christian Wagner）也對中德意志廣播公司表示（MDR），在柏林舉辦2036年奧運會是個好主意。該紀念館位於魏瑪附近的布痕瓦爾德，1937年至1945年曾是德國境內最大的集中營。

然而，瓦格納表示，圍繞納粹德國如何濫用1936年奧運會的深入討論也是必不可少的。「首先，我們將使用1936年已經使用過的體育場館。」他認為這些必須得到相應的標記。「我們必須有意識地處理這個問題，並且必須探討體育如何被濫用於政治目的。」

德國主辦奧運的可能性？

國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）近期給德國城市或地區主辦奧運的可能性潑了一盆冷水。他表示樂見奧運在自己的國家舉行，但鑑於俄烏戰爭爆發後出台的入境限制，德國目前不會在考慮範圍之內。巴赫說：「國際奧委會只能將主辦權授予能尊重其規則的國家，這包括讓IOC認可的每個參與者都能入境。」

接下來的三屆夏季奧運會主辦權已分別授予巴黎（2024年）、洛杉磯（2028年）和布裡斯班（2032年），而2026年的冬季奧運會將在米蘭/科爾蒂納丹佩佐舉行。2030年和2034年冬奧會舉辦地將於明年同時確定。因此，德國最早只可能在2036年才會有機會主辦奧運會，但競爭已非常激烈。巴赫表示，已經有「兩位數」國家表現出主辦意願，目前印度是最熱門選項。

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