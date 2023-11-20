快訊

宋楚瑜可能再戰一次 親民黨：有望名列不分區立委

讀書不能只「用看的」！北一女學霸筆記術 傳授3個必備好心態

法國第一夫人談大25歲師生戀「苦等10年」 馬克宏僅比她長子小3歲

歐洲大叔跑完馬拉松陰莖超痛 醫指「罕見疾病」恐奪命

聯合新聞網／ 綜合報導
一名斯洛伐克的44歲業餘馬拉松男運動員，在長時間慢跑後，驚訝發現自己的陰莖出現腫塊，示意圖／ingimage
一名斯洛伐克的44歲業餘馬拉松男運動員，在長時間慢跑後，驚訝發現自己的陰莖出現腫塊，示意圖／ingimage

據外媒《紐約郵報》報導，近日國際醫學期刊《泌尿外科病例報告》（Urology Case Reports）分享陰莖出現血栓的罕見案例，這名斯洛伐克（Slovakia）的44歲業餘馬拉松男子運動員，在長時間慢跑後的第二天，驚訝的發現自己的陰莖上竟出現腫塊。

報導表示，這名來自斯洛伐克的44歲男子，平時是名業餘馬拉松運動員，在一次長時間慢跑的隔天，男子驚訝的發現自己的陰莖上出現一個讓他感到疼痛的腫塊。在忍受2天的痛苦後，男子才決定前往柏里醫院（Bory Hospital）就醫，他向醫護人員透露，自己在跑完馬拉松後，他的陰莖經常在晚上「隨意勃起」。

經過醫院的檢查，發現男子陰莖的海綿體內出現一個18毫米（mm）的血液凝塊，醫生便給對方開血液稀釋劑與止痛藥。男子之後每天服藥，一周過去，疼痛感已減輕不少，但因血塊還存在，院方便幫男子注射藥物，以防止血栓變大或分解後使肺部感染，影響生命安全。

《泌尿外科病例報告》指出，海綿體內出現血栓的情況很少見，目前也僅有56起相關案例，而30歲以下的男性較常遇到此狀況，屬組織的微創傷。過於激烈的跑步、性行為、濫用藥物與酒精、鐮狀細胞貧血症（sickle cell anemia）或血栓形成體質（Thrombophilia），都可能讓陰莖出現血栓。

陰莖 血栓 斯洛伐克

延伸閱讀

比利時監獄定期開淫亂「性派對」 數名獄警、囚犯辦公室大混戰

超猛無臂男「雙腳」開特斯拉Model 3影片曝光 他自豪：20年零車禍

她狂吃627次海底撈砸118萬元 興奮喊：數字增加很滿足

羽絨衣破洞2公分請阿嬤級專業修補 取回她傻眼：怎敢穿出門

相關新聞

大老闆退休砸千萬住進高級養老院 設備服務都好卻決定離開

長照是現今社會遇上的難題之一，儘管坊間有許多相關機構，但並非只要花了大錢，就能夠得到理想中的服務。1944年出生，曾是日本Livehouse「Loft」的創辦人平野悠，近來就在日本媒體「文春Online」上，分享他一段花大錢入住養老院，最終卻決定離開的經歷。

地球17日單日升溫攝氏2.06度 首次超越臨界點 學者警告連月恐大難臨頭

華盛頓郵報報導，地球氣溫在17日比工業化前的基準高出攝氏2.06度，首次單日超過科學界預估的攝氏2度臨界點，氣候學者警告...

歐洲大叔跑完馬拉松陰莖超痛 醫指「罕見疾病」恐奪命

據外媒《紐約郵報》報導，近日國際醫學期刊《泌尿外科病例報告》（Urology Case Reports）分享陰莖出現血栓的罕見案例，這名斯洛伐克（Slovakia）的44歲男業餘馬松運動員，在長時間慢跑後的第二天，驚訝的發現自己的陰莖上竟出現腫塊。

印度隧道坍塌工人受困第9天 搜救人員擬開挖新孔道

印度北部喜馬拉雅山區公路隧道坍塌工人受困進入第9天，救援人員在之前的救援行動失利後，今天準備開挖一個新孔道，以救出受困人...

多人食用後送醫！大阪一公司製造軟糖含類似大麻成分 日本政府將祭禁令

日本相繼有民眾食用大阪一間公司製造的軟糖後身體不適送醫。日本政府今天表示，東京一間店鋪的軟糖被驗出含有與大麻成分類似的化...

苦等10年才修成正果！法國第一夫人談大25歲師生戀 馬克宏比她長子小3歲

英國電訊報17日刊出法國第一夫人碧姬．馬克宏專訪，談到她當年和法國總統馬克宏的師生戀。碧姬坦言，鑑於自己年長25歲，她苦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。