外派住破旅館一年「沒熱水、wifi爛」 工程師瀕臨崩潰狂吃爆肥

在外出差工作時，住宿環境可說是相當重要。如果住到讓人不滿意的地方，又因為工作無法及時抽身，難免會產生怨氣。有一位日本的建築工程師，近來就分享了在年輕時，曾遇上的一段慘痛經歷。

根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，一位在建設業擔任工程師的30多歲男性，常因工作關係必須到外地出差。他分享在20多歲時，有次負責到三重縣接下一份任務，原先說好這份工再怎麼久，最多一個月就會結束。

然而，因為地形和其他工事的影響，使得時程一延再延，後來過了三個多月，居然都還沒結束。儘管男子一直要求派人支援，但都沒有下文，因此工程只能繼續卡關，無法獲得有效改善。

而在這段期間，男子被安排住在一間商務旅館。這間旅館相當老舊且簡陋，洗澡時常常沒有熱水，wifi訊號也不好。雖然有提供早餐，但是味道不佳。唯一稱得上優點的，只有身為老闆的大叔還算客氣，有時看到男子衣服洗完了，會順勢幫他把衣服拿去烘乾。

於是，男子每天的伙食，都靠超商便當解決。且在壓力之下，還會順便買很多零嘴，即使肚子並不餓，也控制不了自己一直吃。結果才過半年，體重就重74公斤胖到83公斤。儘管曾經跟高層交涉，要改善住宿環境，但依然遭到拒絕。

最後，男子在那間破舊的旅館裡，整整待了一年又三個月。有了這次的經驗，往後男子出差時都會極力爭取住宿環境，以免長期在外工作，卻又因為住宿條件的關係，讓自己身心俱疲。