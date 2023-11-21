快訊

竹科黃金單身漢病逝…出現同性配偶分遺產家屬嚇傻 網：不同意也沒有用

網球／謝淑薇復出奪2座大滿貫金盃 入圍WTA東山再起獎

「竹科嬰兒潮」紅利快沒了？新竹缺學校也缺學生 少子化危機逼近

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外派住破旅館一年「沒熱水、wifi爛」 工程師瀕臨崩潰狂吃爆肥

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男性在外出差住到破舊的旅館，還因為工作進度延宕的關係入住一年多讓他身心受創。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本男性在外出差住到破舊的旅館，還因為工作進度延宕的關係入住一年多讓他身心受創。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

在外出差工作時，住宿環境可說是相當重要。如果住到讓人不滿意的地方，又因為工作無法及時抽身，難免會產生怨氣。有一位日本的建築工程師，近來就分享了在年輕時，曾遇上的一段慘痛經歷。

根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，一位在建設業擔任工程師的30多歲男性，常因工作關係必須到外地出差。他分享在20多歲時，有次負責到三重縣接下一份任務，原先說好這份工再怎麼久，最多一個月就會結束。

然而，因為地形和其他工事的影響，使得時程一延再延，後來過了三個多月，居然都還沒結束。儘管男子一直要求派人支援，但都沒有下文，因此工程只能繼續卡關，無法獲得有效改善。

而在這段期間，男子被安排住在一間商務旅館。這間旅館相當老舊且簡陋，洗澡時常常沒有熱水，wifi訊號也不好。雖然有提供早餐，但是味道不佳。唯一稱得上優點的，只有身為老闆的大叔還算客氣，有時看到男子衣服洗完了，會順勢幫他把衣服拿去烘乾。

於是，男子每天的伙食，都靠超商便當解決。且在壓力之下，還會順便買很多零嘴，即使肚子並不餓，也控制不了自己一直吃。結果才過半年，體重就重74公斤胖到83公斤。儘管曾經跟高層交涉，要改善住宿環境，但依然遭到拒絕。

最後，男子在那間破舊的旅館裡，整整待了一年又三個月。有了這次的經驗，往後男子出差時都會極力爭取住宿環境，以免長期在外工作，卻又因為住宿條件的關係，讓自己身心俱疲。

日本 住宿

延伸閱讀

影／「我才不幫妻子煮飯做家事」男爭議發言神逆轉 網友稱讚

長男沒出息花光丈夫存款 她立遺囑決定「遺產一毛都不給」

諷刺他牌旅館「入住規定落落長」 日本希爾頓廣告遭砲轟下架

員工過於自我感覺良好？掌握「4模式+4型態」 用正確方式稱讚屬下

相關新聞

悲劇！哥哥鐮刀砍死弟 家屬揭內幕...死者妻悲喊：都沒了

馬來西亞發生一起悲傷倫常命案，1名42歲男子與染上酒癮的哥哥口角，期間激動表示「有本事就砍我」，沒想到哥哥竟真的取出鐮刀砍傷弟弟頸部，導致他失血過多身亡...

被爆逃稅5億！拉丁天后夏奇拉與西班牙檢方達成協議 付2.5億罰金

流行音樂天后夏奇拉（Shakira）在西班牙巴塞隆納法庭出庭，被控在2012至2014年間逃漏稅1450萬歐元（約新台幣...

屍速列車是真的！？「殭屍鹿」病毒專家憂恐傳染人類

一種被稱為「狂鹿症」（CWD）的病毒正在美國多州、加拿大等地肆虐，已有超過30個州的鹿隻感染。

被8子女送入養老院 2年間無人探望...老婦一番話讓她淚崩

「養兒防老」雖然已經被人視為落伍思想，但父母年邁，子女花時間探望照顧也是應有之義。馬來西亞1位女網紅表示，她認識1名年邁婆婆，喪夫不足1個月，就被8名子女送到養老院，住了2年從無探望或慰問，但婆婆...

5歲童刺殺雙胞胎兄弟 動機令人唏噓...1原因家長無刑責

美國發生一起倫常悲劇，1名5歲男童與雙胞胎兄弟爭執，竟然用刀狂刺，導致對方傷重不治。當地警方調查後指，因男童...

真實人生／「瘋狂機師」空中關閉引擎驚魂記 他揭開航空界不敢面對的真相

美國阿拉斯加航空公司機師愛默森被控83項謀殺未遂重罪，原因是他上月休假期間搭機，坐在駕駛艙中曾試圖關閉引擎，危及機上所有人性命。人們經常在驚魂的意外中，看見真實人生的各種裂痕。44歲的愛默森揭開了航空界的什麼祕密嗎？媒體稱他瘋狂機師，究竟怎麼回事？ 10月22日，愛默森休假期間，登上阿拉斯加航空公司從美國華盛頓州艾弗雷特市飛往舊金山的班機。因為座位全滿，他被安排進入駕駛艙，就座於機組人員的摺疊座位。當時沒有人知道，愛默森前兩天剛參加了至友的追思聚會，他脖子上戴著一條裝有至友骨灰的項鍊，而一場「迷幻又驚悚」的旅程，就此拉開序幕…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。