快訊

大學演講談藍白合「最大問題」 柯文哲被問九二共識定義：我也不知道

網路溫度計本周總統參選人當選預測 他4天內聲量翻倍

好地段就保值？大安遠企商圈名宅 7戶轉手全賠售「最高賠近3千萬」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拿破崙生前最愛！「雙角帽」巴黎拍賣會天價賣出 世間僅剩20頂

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
拿破崙招牌的雙角帽19日在巴黎以190萬歐元的高價，被匿名收藏家競拍獲得。（Photo by Dennis Jarvis on Flickr under CC BY-SA 2.0 DEED）
拿破崙招牌的雙角帽19日在巴黎以190萬歐元的高價，被匿名收藏家競拍獲得。（Photo by Dennis Jarvis on Flickr under CC BY-SA 2.0 DEED）

一頂帽子可以值190萬歐元（6552萬台幣）？近日法國皇帝拿破崙最愛帶的雙角帽以190萬歐元的價格拍出，此物原本估值約60到80萬歐元，但最後仍以高價拍出，而得標者選擇保密身分。拿破崙生前最愛帶雙角帽，據傳他共推有120頂，但如今僅剩20頂，且多數都被私人收藏家收藏。

曾被拿破崙修過

根據《英國廣播公司》報導，拿破崙的招牌雙角帽19日在巴黎拍賣會上，被神秘買家以190萬歐元的高價得標。雙角帽是拿破崙的招牌特色，這雖然會讓他在戰場上更加顯眼，但同時也起到威嚇的作用。拍賣家歐森那特介紹說，拿破崙私下也會戴雙角帽，或是將它用手拿著，不過有時也會將它丟在地上。

這頂帽子特別的是，根據史料紀載，拿破崙1815年時曾經修理過這個帽子，上面有新的帽章可以證明，而這段時間正處於他被流放到厄爾巴島的階段。但過不久他就回到法國復辟，最後在10月因滑鐵盧戰役失敗，再度被流放到至聖赫倫那島，直到1821年5月在島上過世。

戴帽與下屬區別

拿破崙為了凸顯自己的差別，戴帽子的帽角是與肩膀平行的，這還有特別的稱呼，叫做「散兵隊形（en bataille）」，而拿破崙的屬下官員帽角則是與肩膀垂直。因此，拿破崙戴過的雙角帽對收藏家來說，是畢生追求的聖杯之一。雖然拿破崙一生曾擁有過超過120頂雙角帽，但留到現在僅剩20頂左右。

拿破崙是法國著名軍事家、政治家，曾任共和國第一執政與帝國皇帝。他在大革命戰爭與拿破崙戰爭中長期擔任法國領導人與軍事統帥，率軍五次擊敗反法同盟。

【更多精采內容，詳見

法國 戰爭 拍賣會 巴黎

延伸閱讀

法國正妹來台唸書 目睹同學「1舉動」驚呆：會被趕出教室

生前擁120頂…拿破崙稱帝所戴雙角帽 6700萬元拍出破紀錄

法國茶葉大賽雙金獎 苗栗「貓裏紅」名揚世界

行走的雕像太性感！凡妮莎寇比「大U領挺出美胸」　胸腰臀完美曲線，不科學身材辣爆

相關新聞

地球17日單日升溫攝氏2.06度 首次超越臨界點 學者警告連月恐大難臨頭

華盛頓郵報報導，地球氣溫在17日比工業化前的基準高出攝氏2.06度，首次單日超過科學界預估的攝氏2度臨界點，氣候學者警告...

拿破崙生前最愛！「雙角帽」巴黎拍賣會天價賣出 世間僅剩20頂

一頂帽子可以值190萬歐元（6552萬台幣）？近日法國皇帝拿破崙最愛帶的雙角帽以190萬歐元的價格拍出，此物原本估值約60到80萬歐元…

因為信念與恐懼 「病人」賈伯斯做出人生最後悔抉擇

蘋果公司前執行長賈伯斯，被譽為當代極具影響力和眼界的企業領袖，在科技和創新上留下耀眼成就，帶領蘋果徹底革新消費性電子產品的地景，躍身為成功和創意的象徵。但是在他生命的最後，受到腫瘤病痛纏身之際，放不下的不是蘋果企業王國，而是另一種他在世間遺留的珍寶——他的兒女。

買兇殺子！ 受虐母遭家暴 與姐聘槍手擊斃吸毒兒　

泰國發生買兇殺人的倫常命案。1名有不良嗜好的男子經常向母親索錢，遭拒絕後就施以暴力，最嚴重1次打傷母親下巴…

島嶼爭霸史！馬祖曾經也有國際大航海時代

籠罩在馬祖頭上的仍然是戰爭。不過此戰爭和彼戰爭完全不一樣，和後來漫長的冷戰不同，前面的那場戰爭是熱戰之下，馬祖周邊海域及島群的無政府狀態，許多人物競相各領風騷，可說是梟雄輩出的「大航海時代」。

生前擁120頂…拿破崙稱帝所戴雙角帽 6700萬元拍出破紀錄

法國政治及軍事領袖拿破崙（Napoleon Bonaparte）擔任皇帝時所戴過的一頂帽子今天在巴黎拍賣，最終以193....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。