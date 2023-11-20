拿破崙生前最愛！「雙角帽」巴黎拍賣會天價賣出 世間僅剩20頂

一頂帽子可以值190萬歐元（6552萬台幣）？近日法國皇帝拿破崙最愛帶的雙角帽以190萬歐元的價格拍出，此物原本估值約60到80萬歐元，但最後仍以高價拍出，而得標者選擇保密身分。拿破崙生前最愛帶雙角帽，據傳他共推有120頂，但如今僅剩20頂，且多數都被私人收藏家收藏。

曾被拿破崙修過

根據《英國廣播公司》報導，拿破崙的招牌雙角帽19日在巴黎的拍賣會上，被神秘買家以190萬歐元的高價得標。雙角帽是拿破崙的招牌特色，這雖然會讓他在戰場上更加顯眼，但同時也起到威嚇的作用。拍賣家歐森那特介紹說，拿破崙私下也會戴雙角帽，或是將它用手拿著，不過有時也會將它丟在地上。

這頂帽子特別的是，根據史料紀載，拿破崙1815年時曾經修理過這個帽子，上面有新的帽章可以證明，而這段時間正處於他被流放到厄爾巴島的階段。但過不久他就回到法國復辟，最後在10月因滑鐵盧戰役失敗，再度被流放到至聖赫倫那島，直到1821年5月在島上過世。

戴帽與下屬區別

拿破崙為了凸顯自己的差別，戴帽子的帽角是與肩膀平行的，這還有特別的稱呼，叫做「散兵隊形（en bataille）」，而拿破崙的屬下官員帽角則是與肩膀垂直。因此，拿破崙戴過的雙角帽對收藏家來說，是畢生追求的聖杯之一。雖然拿破崙一生曾擁有過超過120頂雙角帽，但留到現在僅剩20頂左右。

拿破崙是法國著名軍事家、政治家，曾任共和國第一執政與帝國皇帝。他在大革命戰爭與拿破崙戰爭中長期擔任法國領導人與軍事統帥，率軍五次擊敗反法同盟。

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