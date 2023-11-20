地球17日單日升溫攝氏2.06度 首次超越臨界點 學者警告連月恐大難臨頭

蘋果公司前執行長賈伯斯，被譽為當代極具影響力和眼界的企業領袖，在科技和創新上留下耀眼成就，帶領蘋果徹底革新消費性電子產品的地景，躍身為成功和創意的象徵。但是在他生命的最後，受到腫瘤病痛纏身之際，放不下的不是蘋果企業王國，而是另一種他在世間遺留的珍寶——他的兒女。

2023-11-20 14:10