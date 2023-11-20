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地球17日單日升溫攝氏2.06度 首次超越臨界點 學者警告連月恐大難臨頭

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
地球氣溫在17日升高攝氏2.06度，首次單日超過科學界預估臨界點，氣候學者警告連月乃至連年超標將大難臨頭。美聯社
地球氣溫在17日升高攝氏2.06度，首次單日超過科學界預估臨界點，氣候學者警告連月乃至連年超標將大難臨頭。美聯社

華盛頓郵報報導，地球氣溫在17日比工業化前的基準高出攝氏2.06度，首次單日超過科學界預估的攝氏2度臨界點，氣候學者警告連月乃至連年超標將大難臨頭。

地球均溫波動數十年來穩定呈現上升趨勢，不過根據初步數據顯示，地球均溫在17日首次比工業化前的基準高出攝氏2度，超出危險的臨界點。

地球均溫必須連續數月和數年升高超過攝氏2度，科學家才會認定打破臨界點。

不過，此前世界各地連續數月出現破紀錄高溫也讓學界大為震驚，推翻今年不少關於升溫速度的預測。

儘管這並不表示氣候行動失敗，卻再次提醒世人，氣候變遷逐漸朝不可知的方向前進。

非營利機構「柏克萊地球」（Berkeley Earth）氣候科學家浩斯范樂（Zeke Hausfather）認為不必過度解讀單日升溫攝氏2度（或1.5度），可是這是2023年全球極端氣溫的跡象之一。

歐洲聯盟（EU）氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）19日在社群X發文表示，17日全球氣溫比1991年至2020年的均溫高出攝氏1.17度，創下歷史新高。

科學家 華盛頓郵報 高溫

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