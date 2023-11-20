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北市民政局爆職場霸凌「拍頭羞辱退公文」 多名公務員求助：不想看精神科

大老闆退休砸千萬住進高級養老院 設備服務都好卻決定離開

聯合新聞網／ 綜合報導
日本知名Live House創辦人平野悠，分享自己住養老院不滿意的經歷。圖擷自平野悠個人臉書
日本知名Live House創辦人平野悠，分享自己住養老院不滿意的經歷。圖擷自平野悠個人臉書

長照是現今社會遇上的難題之一，儘管坊間有許多相關機構，但並非只要花了大錢，就能夠得到理想中的服務。1944年出生，曾是日本Livehouse「Loft」的創辦人平野悠，近來就在日本媒體「文春Online」上，分享他一段花大錢入住養老院，最終卻決定離開的經歷。

平野表示，疫情期間因旗下場館發生群聚感染而受到外界責難，於是他乾脆選擇辭職退休，加上和妻子間的感情也不好，長年在家裡都是分房睡的疏離狀態，讓即將年滿80歲的他，決定砸下重資，入住三井不動產旗下的一間高級養老院。

起初，平野對於養老院的生活很滿意，房間非常寬敞，而且就坐落在海邊，可以遠眺太平洋。平時他就讀讀書、聽聽音樂，或者養魚、和AI機器狗互動等等。院內還有圖書館、露天澡堂、會議室、健身房、卡啦OK跟撞球室等豐富的設施，工作人員也相當和善有禮。

然而，某次養老院內卻發生了一點小爭執，其中一位住客因為這個事件，決定離開養老院。臨走前他向平野抱怨，這地方實在太過偏僻，附近沒有什麼電影院、美術館或咖啡廳可以逛。平野也深表同感，且經這麼一說，自己變得懷念起山頭火、一風堂和CoCo壱番屋等日常美食

再者，無論設施多麼高級，但畢竟是養老院，院中有許多行動不便，必須推著輪椅過活的高齡人士，看在還有活力的平野眼裡，難免也感染到衰老的氣氛。儘管當初的入住金，就砸了6000萬日幣（約相當於新台幣1223萬元），但平野還是不想在這樣的地方度過餘生，決定就此離去。

日本 長照 養老院

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