英國叫麥當勞外送竟收「隔夜漢堡」 情侶吃下肚後雙雙病倒

日前英國一對情侶使用外送平台訂麥當勞餐點當作宵夜，不料卻在吃完漢堡後看見包裝上的製作時間，發現餐點竟是前一天製作的，且已過了整整7小時，導致兩人事後連續三天皆身體不適，也因此無法上班。此外，他們表示，餐廳的處理態度相當消極，平台也只能部分退款，令這對情侶相當不滿。

根據《每日星報》的報導，這對情侶在半夜時利用外送平台Deliveroo訂購價值36.79英鎊（約新台幣1450元）的麥當勞套餐，然而在吃下肚後卻發現漢堡竟是前一天下午4點50分製作的，且包裝上顯示的外送平台並不是這對情侶使用的Deliveroo，而是Just Eat，因此顯然是員工搞錯了。這對情侶表示，他們兩人在吃完餐點後都雙雙病倒了，也不得不向工作單位請假。

兩人表示，當他們打電話向該餐廳詢問「餐點為何在擱置7小時後仍被出餐」時，對方並未給予解釋，反而強調不是他們的錯，並不斷掛斷電話，這對情侶指控，「我真的覺得他們在用無能和缺乏訓練的員工來毒害客人。」

在他們向Deliveroo反映後，平台僅退還該情侶9.2英鎊（約新台幣363元）的部分款項，對此，平台表示，未全款退還的原因為餐點雖不盡人意但依然可食用，平台發言人也回應，「食品安全是我們的首要任務，我們認真對待這些指控並持續調查中。」而麥當勞餐廳的政策則明確表示，所有餐點都是現點現做，並被要求及時收集訂單並進行交付，否則將無法提供服務。