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失業日男網交「台女」遭慫恿投資加密貨幣 慘遭詐騙3100萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
日媒報導，一名59歲的日籍失業男子在網路上認識自稱來自「台灣」的女性，交往期間被對方詐騙1.47億日圓（約新台幣3100萬元）。示意圖／ingimage
日媒報導，一名59歲的日籍失業男子在網路上認識自稱來自「台灣」的女性，交往期間被對方詐騙1.47億日圓（約新台幣3100萬元）。示意圖／ingimage

近年來網路交友非常盛行，同時也有不少詐騙集團充斥其中。據日媒《朝日新聞》報導，日前日本滋賀縣近江八幡警察署接獲一起網路交友詐騙案，受害男子與自稱來自台灣的女子交往，遭慫恿投資虛擬貨幣，最終被對方詐騙高達1.47億日圓（約新台幣3100萬元）。

報導指出，滋賀縣近江八幡市一名59歲的失業男子，在2021年10月認識一位自稱來自台灣的女子後，便開始與對方交往。交往期間，女子不斷以「我想和你相處」與「我的朋友會告訴我，哪些加密貨幣資產會上漲」等話術洗腦受害男子，使他毫不猶豫的將金錢轉到女子指定的帳戶。

之後，受害者見自己投資的加密貨幣上漲，便想將利潤兌現，但交易所的網站負責人卻回應「除非您繳納提款金額45%的稅，否則您將無法提款」。而男子因相信負責人的說法，截至2022年5月，已多次向該假加密貨幣交易所網站發送總計約1.47億日圓（約新台幣3100萬元）。

直到2022年7月時，男子突然發現假網站上的費率與其他網路資訊不同，才意識到自己遭到詐騙，不過受害者卻等到今年10月才報案。目前近江八幡警察署正處理此案件，並藉此呼籲大眾「如果有任何在社交媒體認識的人找你投資，這將會一場騙局，請不要輕易接受對方的提議」。

詐騙集團 日本 虛擬貨幣

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