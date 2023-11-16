日本觀光注意！男在祭典到處發 東京多人誤食大麻軟糖送醫

日前台灣有網紅爆發大麻醜聞，在社會上引起一陣騷動。無獨有偶，日本最近也出現關於大麻的相關事件，東京有許多民眾因為「誤食」大麻，結果緊急送醫的狀況，造成社會惶恐。

根據日本媒體「FLASH」報導，本月3日在東京墨田區的押上車站，有4名20多歲的男女因為身體不適緊急送醫。隔天4日，有5位10多歲到50多歲不等的民眾，在參加完於小金井市舉辦的「武藏野harappa祭」後，也紛紛因為身體不舒服而送醫。

這些病患當中，有人向警察供稱「吃了大麻軟糖」，也有人說在祭典時，遇到一位40多歲的男性在發送軟糖，結果吃了就出現問題。有些人描述，對方說這個軟糖吃下去就會很有精神，所以希望別人也能嚐嚐。這些病患的共通點，都在於吃了陌生人給的軟糖而釀出意外。

報導指出，過去曾發生過20多歲女性吃了軟糖後產生幻覺，以及40多歲女性暈眩兩天，最後意識不明送醫的狀況。而這次的軟糖事件中，也查出和當時有類似的致幻成分。因此，在碰到不明人士提供試吃時，需要多加提高警覺，以免吃錯東西。