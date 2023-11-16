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好心將房租給精神疾病人士卻遭欠租跑路 開門見變廢墟垃圾屋

香港01／ 撰文：桃樂斯
（示意圖／Ingimage）
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有物件出租雖然可以爽賺租金，但也要小心遇上恐怖租客馬來西亞有善心夫婦出租房子予患有精神疾病的租客，不過對方入住後不僅破壞單位與傢俱，還拖欠租金及水電費，夫婦登門追討後才揭發對方早已逃之夭夭，事後需自掏錢包修復全屋被損毀的地方，合共損失馬幣6,000令吉（下同，約9,919港元）。夫婦的兒子事後於社交平台公開事件，直言是「不幸經歷」，同時盼通過分享自身遭遇，警惕其他業主必須慎重選擇租客。

業主對夫婦的兒子在facebook帳號「Abdul Latif Ab Razak」發文，指父母因為一時善心，在沒有查明租客背景情況下，把房子出租予1名患有精神疾病租客，卻沒想到會是惡夢開端。涉事房子位於怡寶白蘭園（ Taman Cempaka ），據樓主形容該處地理位置優越，附近基本設施完善，以月租馬幣500令吉（約3429台幣）把單位租予該名租客。

大馬夫婦出租單位予患精神疾病租客，對方拖欠租金多時，上門追討慘揭變垃圾屋。（FB「Abdul Latif Ab Razak」圖片）
大馬夫婦出租單位予患精神疾病租客，對方拖欠租金多時，上門追討慘揭變垃圾屋。（FB「Abdul Latif Ab Razak」圖片）

可惜對方一直拖欠租金，樓主父母最後決定上門追討，才發現租客早已逃之夭夭，還留下一屋子垃圾。從樓主上載多張照片可見，洗碗槽被塞滿垃圾、臥室地板同樣被堆滿各種垃圾（如吃完杯面和自行車車輪）、多幅牆壁布滿塗鴉、木門被拆一半、床墊也被割破，全屋地板有污水以及被弄到污漬斑斑，情況惡劣得像垃圾崗。

樓主表示，由於租客入住后不僅破壞房子與傢俱，亦拖欠租金以及水電費，其父母事後需要額外支付費用以修復全屋被損壞的地方，損失合計高達馬幣6,000令吉（約41,158台幣），足足相等於一整年租金。

惟樓主苦言「這已經不是第一次了」，他們過往亦曾遇到「地獄租客」，不僅損失了房租，還得自行承擔清潔維修費。他希望通過分享自身遭遇以警惕各房東，除了要慎選租客，亦應委託仲介或房地產顧問過濾租客，確保對方會遵守各項租賃條例，更表明「以後也不會再因為善心而租房了，畢竟事情發生以後，沒有人會同情我們」。

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 房子 租客

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