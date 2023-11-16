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最快報應？17歲男搶劫老翁駕車3秒倒地亡 詭異片瘋傳震驚網友

香港01／ 撰文：布萊恩
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

這是最快的報應？巴西近日發生1宗離奇命案，1名17歲少年當街搶劫六旬鐵騎士后，駕摩托車逃去，不料開車3秒竟突然倒地猝死。詭異過程被附近監視器拍下，引來網友熱議，形容是「現世報」，「上天賜予正義，沒人能夠逃脫」、「報應來得很快」、「我對這種不尋常的情況感到驚訝」。

綜合外媒報導，事發11月7日，17歲少年尤里（Iury Gustavo da Silva Godoy）與同夥於聖保羅騎著1部摩托車，在路上攔下1名66歲摩托車男司機。

閉路電視影片看到，鐵騎士停車后，尤里與同伴即下車包圍鐵騎士，掀起鐵騎士的上衣翻找口袋，又搶走其頭盔，並趕他下車。鐵騎士受驚舉起雙手求饒，快步離開座駕。

17歲少年尤里（Iury Gustavo da Silva Godoy）與同夥於聖保羅騎著1部電單車，在路上攔下1名66歲電單車男司機。（影片截圖）
17歲少年尤里（Iury Gustavo da Silva Godoy）與同夥於聖保羅騎著1部電單車，在路上攔下1名66歲電單車男司機。（影片截圖）

之後尤里同夥駕駛鐵騎士的摩托車離去，尤里則駕駛自己的摩托車想跟上。沒想到離奇事件發生了，尤里開車不足3秒竟突然摔車倒地，一動不動，連同搶劫全程不足30秒。

據報導，尤里倒地后，有司機路過想幫忙，卻被告知尤里是搶劫犯而作罷。醫護人員趕到現場，尤里搶救無效最終不治。當地警方正調查事件，追緝尤里同夥；66歲摩托車司機向警方表示，案發時曾被匪徒用槍指嚇，相關槍支事後證實為1把仿製槍。

事件引來網友熱議，不少人感到驚訝，也有人形容是「現世報」，「我對這種不尋常的情況感到驚訝」、「上天賜予正義，沒人能夠逃脫」、「報應來得很快」、「願所有偷竊的人都受到懲罰」。

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文章授權轉載自《香港01》

搶劫 巴西 偷竊

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