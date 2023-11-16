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日本女性出國賣春太猖狂… 她到夏威夷玩被當成罪犯遣返回國

香港01／ 撰文：白兔糖
最近到美國旅行的年輕日本女性遭當地强制遣返的案例越來越多（新聞截圖）
最近到美國旅行的年輕日本女性遭當地强制遣返的案例越來越多（新聞截圖）

近年到海外賣淫賺錢的日本女性越來越多，今年9月警方於尖沙咀進行掃黃時，在行動中拘捕4名日本籍女子，其中一名被捕女子甚至是AV女優。有日媒日前就報導指，受此現象影響，一般日本女性到海外夏威夷旅行時也頻頻被拒入境，遭當成犯罪人士遣返日本。

日媒《テレ朝news》日前報導指，最近到美國旅行的年輕日本女性遭當地強制遣返的案例越來越多。今年9月份一名女KOL到夏威夷後在入境審查時被帶到房間盤問，質疑她的職業，並指她帶的衣服太多很可疑。期間被當局取唾液樣本、指紋並拍照，形容自己被當成罪犯。但最終遭在拘留長達27小時後仍被拒入境。

有專家指隨著亞裔女性出國賣淫的人數迅速增加，美國的入境檢查也變得更加嚴格。結果令即使是前往夏威夷觀光的日本女性也被拒絕入境，並被迫返回國的情況越來越多。美國當局最近搗破一個高級亞洲賣淫網，據稱她們的服務物件包括政治家、醫生和軍事人員等數百人，每小時工資高達600美元，約9萬日圓（大約台幣19,900元）。

被拒入境的女KOL表示對自己被誤解成來賣淫的人感到震驚並受到很大打擊（新聞截圖）
被拒入境的女KOL表示對自己被誤解成來賣淫的人感到震驚並受到很大打擊（新聞截圖）

海外賣淫的仲介表示女性們海外賣淫的酬金比日本高最少一倍，平均一天有20萬日圓（大約港幣1萬元），若加上提示一個月則有約600萬日圓（大約台幣127萬元），有女子甚至可以一個月內大賺逾1千萬日圓（大約台幣211萬元）。他每月都會安排約10至15名女性出國並收取傭金，目的地大部分是美國、澳大利亞和韓國等國家。

日媒《デイリー新潮》過往談及日本女性到海外賣淫時，報導指仲介會通過LINE等社交媒體招攬客人。日本經濟不明朗，目前最多日本女性前往賣春賺錢的海外地區是美國紐約、華盛頓、拉斯維加斯和洛杉磯，加拿大的多倫多和溫哥華，以及西班牙的伊維薩島等等。因為各個地區的法律和假期都不一樣，所以出發時間、制度和逗留時間也會有分別。不過，所有國家都有一個共同點——客人過半數都是中國人。而且據説這些中國客人大部分都說自己是靠大麻賺錢。

因被懷疑賣淫而被拒入境的女KOL表示現在才知道日本人常會到當地非法打工，對自己被誤解成來賣淫的人感到震驚並受到很大打擊。導致大量一般女性旅客也被拒絕入境，看來日本女性到海外賣淫的問題實在十分嚴重呢......

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文章授權轉載自《香港01》

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